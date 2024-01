Habt ihr schon mal Aktien gekauft, an der Börse spekuliert oder in einen Hedge-Fonds investiert? Dann seid ihr vielleicht auch schon bei einer Firma wie Axe Capital gelandet. Die ist zwar fiktiv, aber die Serie Billions basiert auf einer realen Geschichte. SWR3-Musikmann Matthias Kugler über eine seiner Lieblings-Serien.

In Billions geht es hauptsächlich um Geld, und zwar um verdammt viel Geld. Genauer gesagt um Milliarden. Kein Wunder, dass die ganze Serie so heißt. Außer von Geld handelt Billions auch noch von Macht, Moral, Sex, Psychologie, dunklen Fantasien und Familie. Im Mittelpunkt stehen der U.S. Attorney Chuck Rhoades und der so erfolgreiche wie skrupellose Hedgefonds-Manager Bobby Axelrod.

Mitreißendes Wall-Street-Drama

Die Serie ist in der New Yorker Finanzwelt an der Wall Street angesiedelt, alles dreht sich um die Ermittlungen von Rhoades und seinem Team gegen Axelrod und dessen Firma Axe Capital, der seine hochspekulativen Aktiengeschäfte entweder am Rande der Legalität oder oft auch weit darüber hinaus betreibt. Chuck Rhoades sind diese neureichen Hedgefonds-Milliardäre schon immer ein Dorn im Auge und während er versucht, Bobby Axelrod ein für alle Mal hinter Gittern zu bringen, ist Letzterer kein Deal zu schmutzig und kein Mittel zu billig, möglichst viel Kohle zu scheffeln. Was als „normaler“ Fall beginnt, wird im Laufe der Serie immer mehr zu einem Privatkrieg „Rhoades gegen Axelrod“, in den auch ihre beiden Ehefrauen Wendy Rhoades und Lara Axelrod hineingezogen werden.

Pikantes Detail am Rande: Wendy arbeitet bei Axe Capital als Psychologin und ist mit Lara gut befreundet. Außerdem pflegt Chuck Rhoades eine sexuelle Neigung, die besser nicht ans Licht kommen sollte. Paul Giamatti als Chuck Rhoades und Damian Lewis (den wir u.a. schon aus Homeland kennen) als Bobby Axelrod spielen ihre Rollen dabei absolut facettenreich und brillant. Sie sind fies, hinterhältig, egoistisch und gemein. Man will unter keinen Umständen so sein wie sie, trotzdem schaut man dem Treiben an der Wall Street irgendwie fasziniert zu.

Fazit

Billions ist große Serien-Kunst: hervorragende Schauspieler, vielschichtige Charaktere und eine spannende Handlung, die immer wieder ungeahnte Wendungen nimmt und geschickt die diversen Justizfälle mit dem Privatleben von Chuck Rhoades und Bobby Axelrod verbindet. Selbst wenn man – wie ich – mit Finanztransaktionen, Börsengeschäften und dem amerikanischen Rechtssystem ansonsten wenig anzufangen weiß, kann man Billions trotzdem problemlos folgen. Die Serie basiert auf dem realen Fall des New Yorker Staatsanwaltes Preet Bharara und dessen Kampf gegen den Hedgefonds-Manager Steve Cohen und die Firma S.A.C. Capital Advisors. Die ersten beiden Staffeln (24 Episoden insgesamt) gibt es bereits in deutscher Synchronisation auf DVD, die dritte Staffel wird gerade abgedreht. Absolut empfehlenswert!