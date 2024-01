bei Facebook posten

Eigentlich ist der Begriff Serie bei Black Mirror nicht ganz passend: Es gibt in jeder Folge andere Schauspieler und die Geschichten hängen auch nicht zusammen. Und von der Länge her liegen die Folgen mit knapp einer Stunde Spielzeit auch etwas über der Dauer, die wir sonst so von Serien gewohnt sind. Trotzdem haben die einzelnen Folgen einiges gemeinsam.