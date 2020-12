Das Buch zum großen Spiegel-Skandal um den Fälscher Claas Relotius. Ein Buch, von dem klar war, dass es kommt, aus dem sogar ein Kinofilm werden soll und von dem man wahrscheinlich schon die Handlung und das Ende kennt. Aber trotz dieser schwierigen Ausgangslage ist es extrem spannend erzählt und vor allem wahr und sehr ehrlich – findet SWR3-Redakteur Torsten Buschmann.

Ich habe schon lange nicht mehr so sehr an einem Buch geklebt, wie in diesem Fall. Klar kannte ich vorher schon jede Menge Details über DEN großen Spiegel-Skandal. Das macht aber nichts. 1000 Zeilen Lüge ist einfach extrem spannend erzählt und vor allem: wahr und sehr ehrlich.

Fälschungen und Lügen eines Spiegel-Redakteurs

Es war einer der größten Skandale in der Geschichte des deutschen Journalismus: der Fall Claas Relotius. Ein mit Preisen überhäufter Spiegel-Redakteur hat dutzende seiner Geschichten teilweise oder auch komplett frei erfunden. Der Fall ging um die ganze Welt – entlarvt wurde er von einem Kollegen, Juan Moreno, der natürlich darüber ein Buch schreiben MUSSTE.

Zweifel am Überflieger-Kollegen bringt Autor Moreno auf die Spur

Juan Moreno beschreibt sich aber nicht als Held, der auszog, um den deutschen Journalismus zu retten. Stattdessen gibt er zu, dass ihn erstmal gekränkte Eitelkeit auf die Relotius-Spur gebracht hat. Da war dieser junge Überflieger-Kollege, der ihm plötzlich erklären wollte, wie er seinen Job machen soll. Und da hat er menschlich reagiert und eben mal genauer geguckt, was der Typ eigentlich so macht. Irgendwann wurde daraus aber ein existentieller Kampf. Als nämlich klar wurde: Entweder Moreno findet genug Beweise gegen Relotius oder seine eigene Karriere als Journalist ist schlagartig beendet.

Spannender Original-Mailverkehr mit den Chefs vom Spiegel

Ein nicht unerheblicher Teil des Buches besteht aus dem Original-E-Mailverkehr, den Moreno mit seinen Spiegel-Chefs und auch Relotius selbst hatte. Das hätte langweilig werden können, die Mails sind aber so spannend miteinander verwoben, dass es sich keinen Moment hinzieht. Man ist immer wieder schockiert über die immer dreisteren Lügen, die sich dieser Reporter ausgedacht hat. An dem Punkt an dem Relotius dann endgültig überführt wird, ändert sich das Buch dann.

Hier alle Buchtipps des SWR3-Lesetages

Ich gehe mal davon aus, der geplante Kinofilm wird da auch enden, denn es folgt eine ausführliche Analyse des deutschen Journalismus aus der Sicht von Juan Moreno. Für jeden, der sich für Journalismus interessiert, ist auch das hochinteressant, wer nur ein spannendes Buch lesen wollte, steigt da wohl eher aus.

Dann hat man aber trotzdem ein wirklich gut geschriebenes Buch gelesen, das auch stark zum Nachdenken anregt. Weil es nämlich sehr anschaulich zeigt, wie leicht sich auch hochintelligente und grundsätzlich kritische Menschen täuschen lassen, wenn sie etwas einfach gerne glauben WOLLEN.