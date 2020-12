auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Reisen is‘ grad nich‘. Umso mehr brauchen wir Menschen, die uns die Welt mit ihren spannenden, lustigen oder auch traurigen Reportagen nach Hause holen. Der wichtigste Punkt dabei: Es muss stimmen, was Reporter uns da aus aller Welt berichten. Wo es leider nicht so war, beschreibt Juan Moreno in 1000 Zeilen Lüge. Ein ganz starkes Buch findet Michael Wirbitzky aus der Morningshow.