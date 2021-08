Nicht nur schwedische Autoren liefern verdammt spannende Thriller ab! Das neueste Buch des Deutschen Sebastian Fitzek, geschrieben zusammen mit einem Rechtsmediziner, hat man ratzfatz inhaliert.

Viele glauben, die großen Thriller unserer Zeit kommen hauptsächlich aus Skandinavien. Bücher von Henning Mankell, Stieg Larsson oder Jussi Adler-Olsen verkaufen sich wie geschnitten Brot. Dabei gibt's auch viele deutsche Autoren, die verdammt spannende Thriller schreiben. Wie zum Beispiel Sebastian Fitzek, der schon länger einen Namen hat in der Krimibranche. Sein neuestes Buch heißt Abgeschnitten— geschrieben zusammen mit Rechtsmediziner Michael Tsokos.

Abgeschnitten hat bei mir richtig gut abgeschnitten. Es ist spannend, schnell und... ziemlich blutig. Rechtsmediziner Paul Herzfeld ist die Hauptfigur. Er ist absoluter Spezialist auf seinem Gebiet, der besonders brutale Fälle für das BKA in Berlin untersucht. Als er eine übel zugerichtete Leiche obduziert, findet er in deren Kopf eine kleine längliche Kapsel. In dieser Kapsel befindet sich ein Zettel, darauf steht die Handynummer seiner eigenen Tochter Hannah. Er ruft natürlich sofort an und erfährt durch eine Anrufbeantworter-Ansage, dass Hannah entführt wurde. Aber: Er hat die Chance sie zu retten, wenn er sich genau an die Anweisungen der Entführer hält.

Die verraten ihm auch, wo er den nächsten Hinweis findet: Und zwar in einer weiteren Leiche auf Helgoland. Da tobt gerade ein heftiger Orkan. Die Insel ist abgeschnitten, Herzfeld kann nicht hin, die Bevölkerung ist evakuiert. Nur eine Handvoll Leute sind geblieben, zum Beispiel Linda. Hauptberuflich Comiczeichnerin, die auf Helgoland eigentlich nur in Ruhe malen will. Sie findet dann aber einen Toten am Strand und bekommt dadurch Kontakt zu Paul Herzfeld. Der weiß, in dieser Leiche steckt der nächste Hinweis. Weil er ja aber nicht auf die Insel kommen kann, versucht er Linda zu überreden, die Autopsie nach seinen telefonischen Anweisungen zu übernehmen. Und Linda ist zwar eine ganz Coole, hatte aber noch nie ein Skalpell in der Hand, geschweige denn eine Leiche seziert.

Das alles ist nur der Anfang. Danach geht es erst so richtig ab. Na klar: Ein Gerichtsmediziner als Hauptfigur ist wirklich nichts Neues. Aber ich hab die ersten hundert Seiten gelesen, da hatte ich noch nicht einmal geblinzelt. Abgeschnitten ist teilweise fast schon zu reißerisch, aber spannend, schockierend und ratzfatz gelesen. Also: Wer mal wieder ein Buch inhalieren will — weil aus der Hand legen ist nicht — der ist gut aufgehoben mit Abgeschnitten.