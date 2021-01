Wunderbares Bandportrait, leicht überfrachtet

Die Autoren der AC/DC- Biographie "AC/DC Maximum Rock 'n' Roll" waren wahnsinnig gründlich. Sie sind beide Musikjournalisten, und ich nenne ihre Namen jetzt nicht nochmal. Und zwar ein bisschen aus Protest, weil: In dem 512-Seiten-starken Wälzer über den langen Aufstieg zum Weltruhm gibt es nun wirklich Namen, Zahlen und Fakten genug. Bereits auf den ersten 200 Seiten haben wir den Eindruck, an uns wäre nun die gesamte australische Rockgeschichte der 70er Jahre vorbeigerauscht. Nur nebenbei: Bereits nach fünf Seiten habe ich den Drang verspürt, mir Notizen zu machen, damals noch in der irrigen Annahme, alle jetzt erwähnten Namen wären später noch wichtig. Und das ist vielleicht der wichtigste Kritikpunkt, den man an dieser Bio haben kann: Es wird alles erwähnt. Und nur wenig wird gerafft oder auf das Wesentliche beschränkt.

Wir erfahren nicht nur alles über Malcolm und Angus Young, sondern auch alles über die Bands, Chartplatzierungen, Manager und Plattenfirmen des großen Bruders George Young, der bei AC/DC immer wieder auch als Produzent in Erscheinung trat. Wir erfahren eigentlich auch alles über die Bandbesetzungen der Bands, die auf irgendwelchen Touren mal im Vorprogramm spielten.

Abstand nötig

Vielleicht wurde den Autoren ein bisschen zum Verhängnis, dass sie so nah dran sind an den Rocklegenden. Der eine gilt als AC/DC-Spezialist, der andere berät die Band bei Projekten. Und so werden sie mehr zu Protokollanten, denn zu Erzählern. Gefühle von Angus und Co werden nie interpretiert, stattdessen sind es verbriefte Zitate. Und dennoch, mit einigen Tagen Abstand, wenn sich unser Kurzzeitgedächtnis erleichtert von kilometerlangen Namensreihen und Jahreszahlen befreit hat, dann ist in uns ein wunderbares Bandporträt entstanden.

Und wir haben gelernt, dass Angus Young, das kleine Genie in Schuluniform, als einziges Laster Kettenraucher ist, ansonsten aber jeden Tag stundenlang Gitarre übt und literweise Tee trinkt. Ja, richtig gehört: Tee, wie eine alte Tante. Angus ist ein Workaholic, genau wie sein Bruder Malcolm, dem eigentlichen Chef der Band. Wir haben gelernt, dass hinter dem Erfolg von AC/DC vor allem eines steht: erbarmungsloser Fleiß. Wir verstehen, warum AC/DC-Fans bis heute den früheren Frontsänger Bon Scott verehren, obwohl er bereits 1980 kurz vor dem endgültigen internationalen Durchbruch an seinem eigenen Erbrochenen erstickte. Weil er das wilde Leben, wofür AC/DC stehen, wirklich lebte, mit allen Konsequenzen.

Ob Fan oder nicht - nach dieser Lektüre muss man tiefen Respekt empfinden vor diesen nach Australien ausgewanderten Youngs. Vor ihrem Gitarrengenie und ihrer

Arbeitseinstellung. Und vielleicht hat diese Band auf den zweiten Blick dann eben doch die Bio bekommen, die sie verdient. Denn genau wie AC/DC haben auch die Autoren einen unglaublichen Fleiß und eine akribische Gründlichkeit vorgelegt. Wir können die AC/DC-Biographie wirklich weiterempfehlen. Obwohl man, wenn man den Wälzer durch hat, nur noch eins will: Die Band endlich hören...