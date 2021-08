Helge Timmerberg nimmt den Leser in seinem Buch mit auf eine tolle Reise nach Afrika. Dabei erfährt der Autor nicht nur viel über das Land, sondern auch über sich selbst – was äußerst unterhaltsam ist.

Die Serengeti ist das Paradies. Der uralte Dampfer, mit dem er unterwegs ist und der schon mehrfach gesunken ist, nicht. Ein Schiff, das 1949 in Schottland gebaut wurde und dann in Einzelteilen auf einer zweijährigen Expedition nach Afrika transportiert und am Malawisee wieder zusammengeschraubt wurde.

Und auch der Pilot vom Buschflieger macht ihm Sorgen. Der hört auf seinem Kopfhörern nicht den Funk, denLlotsen, den Wetterbericht, sondern Queen und AC/DC - mit der Begründung: Rock'n Roll macht Mut. Er begegnet zwei Männern, die ihn ausrauben wollen. Er wird in Senegal mit einem Voodozauber belegt. Und die Angst vor wilden Tieren ist immer dabei.

Das Buch ist vor allem sehr unterhaltsam. Als er sich in der Schiffskabine umschaut, Bett, Tisch, Stühle, schreibt er: Bis auf die Kakerlake ist alles angeschraubt.

Er gewöhnt sich so langsam an Afrika. Als ein Taxi an ihm vorbeifährt, denkt er nur: Quo vadis, Schrott! Alles ist hier kaputt, aber trotzdem funktioniert es.

Und wenn den ganzen Tag der Strom ausfällt und der erst nach Mitternacht kommt, dann wäscht die Wäscherei die Wäsche halt nachts.

Und wir erfahren, was Effizienz ist: Wenn du in einer Gruppe vor einem Löwen wegläufst, kommt es nicht darauf an, der Erste zu sein, sondern schneller als der Letzte. Den Letzten fressen die Löwen, der Erste verausgabt sich ohne Grund. der Vorletzte erzielt ein optimales Ergebnis bei minimalem Kraftaufwand.

Eine ganz tolle Reise nach Afrika - mit Helge Timmerberg, der auf der Reise nicht nur viel über Afrika, sondern über sich selbst erfährt. Und es bringt Spaß, dabei zu sein.