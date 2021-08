auf Facebook teilen

Friedrich Ani ist einer der besten Krimi-Scheiber und Drehbuch-Autoren in Deutschland und von ihm gibt es ein neues Buch: All die unbewohnten Zimmer. Wer diese Zimmer (nicht) bewohnt und was besonders an diesem Buch ist, verrät euch SWR3-Redakteur Klaus Sturm.