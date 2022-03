Nichts ist plötzlich, wie es war

Was kann es besseres geben, als zwei Monate lang die Wohnung seines Onkels mitten in New York zu hüten? Eigentlich fast nichts, oder? Das sieht die 28-jährige Alex genauso, und deshalb fliegt sie. Dazu kommt schließlich noch die Aussicht, das Alex' Lover Jan, ein belgischer Edelsteinhändler, zufällig auch in New York sein wird.

In New York angekommen, macht Alex zunächt die Bekanntschaft mit dem leicht psychotischem Nachbarn ihres Onkels: Christian. Der Typ besticht nicht nur durch seinen schwedischen Charme nebst dazugehöriger Optik, sondern auch durch eine unfassbare Aufdringlichkeit. Und dann ist da noch Kyle. Alex ältester Freund, auch ihn hat es nach New York verschlagen. Er lebt hier mit einer algerischen Ex-Revolutionärin in einer besseren Hundehütte und pfeift sich so ziemlich alles an Drogen rein, was nicht wegrennt. Aber so kennt Alex Kyle, und deshalb macht sie sich keine Gedanken. Das ändert sich schlagartig, als sie sich eines Abends aussperrt und bei ihrem Nachbarn Christian Hilfe sucht. Nur liegt der leider tot in seiner Wohnung. Alex steht unter Schock. Ihr Lover Jan, der mitterweile auch in New York ist, kümmert sich rührend um sie. Auffallend rührend.

War Christian doch kein Innenarchitekt sondern Drogendealer? Warum mutiert ihr bester Freund Kyle plötzlich zum Spitzel und beschattet sie? Warum ist das Theaterstück, dass Alex' Arbeitskollege Malcolm geschrieben hat, plötzlich so wichtig? Und was macht die algerische Ex-Revolutionärin nebst prügelndem Cousin plötzlich in ihrer Küche? Nichts ist mehr wie es scheint. Aber es gibt auf alles eine Antwort - in: "Alle lügen".