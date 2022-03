Krimi und Kochbuch in einem

Es ist der heißeste Sommer den Schweden seit Jahrzehnten erlebt hat. Die Stadt kocht. Der erfolgreiche Immobilienmakler Georg Laurelius sitzt in einem leichten Sommeranzug auf einer Bank am Göteborger Hafen. Keiner der Passanten bemerkt die große Blutlache an seinem linken Fuß. Und keiner bemerkt das Messer, das ihm von hinten ins Herz gestochen wurde.

Kommissar Sten Ard beginnt mit den Ermittlungen und blickt in einen Abgrund, den er in Göteborg nicht erwartet hätte. Drogensumpf, Korruption, illegale Geschäfte und wahnwitzige Gewalt, das ganze Programm. Was er nicht weiß: sein Ex-Kollege und Freund Jonathan Wide, der mittlerweile als Privatdetektiv arbeitet, hat von Lea Laurelius den Auftrag bekommen, sie zu beschützen, sie fühlt sich bedroht und sie weiß noch nicht, dass sie Witwe ist.

Mit "Allem was gestorben war" erscheint jetzt endlich der allererste Edwardson-Roman in Deutschland und das wurde auch allerhöchste Zeit. In Schweden ist Ake Edwardson neben Hennig Mankell der erfolgreichste Krimiautor und das mit Recht. Sein Debüt ist heftig, brutal, irre spannend und dazu auch noch verdammt lehrreich.

Mit diesem Buch lernen selbst Anfänger kochen. Denn Detektiv Wide ist Hobbykoch und erklärt uns ausführlich was er kocht und wie man´s zubereitet. Einziges Problem: Den Mord und die diversen Schlägereien nebst Folgen sollte man vor dem nachkochen verdaut haben.