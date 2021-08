MC Rene - Freestylerapper der 90er - will als Stand-Up-Comedian zurück auf die Bühne. Ein tolles Buch, für alle die selbst nicht wissen wie ihre Zukunft wird und sich nicht trauen den ersten Schritt ins Ungewisse zu machen.

Alle, die in den 90ern und Anfang der 2000er mit deutschem Rap aufgewachsen sind kennen ihn. MC Rene - der vielleicht beste Freestylerapper Deutschlands. Doch in den letzten Jahren, als sich sein alter Freund Jan Delay aufmachte, einer der erfolgreichsten deutschen Acts zu werden, beendete MC Rene seine Karriere, er hatte den Sprung nicht geschafft.

MC Rene will wieder zurück auf die Bühne und gibt seinem Traum eine zweite, aber sehr ungewöhnliche Chance, in dem er quasi im ICE der deutschen Bahn lebt. MC Rene hat seine Wohnung aufgelöst und sich eine BahnCard 100 gekauft. Seit dem lebt er im ICE. Doch seine Idee mit der Bahn-Card 100 durch ganz Deutschland zu fahren, stößt am Anfang auf viel Stirnrunzeln.

Auf die verrückte Idee im ICE zu leben, brachte ihn sein Arbeitskollege allerdings mehr im Spaß, um Miete zu sparen. Doch Rene macht aus dem Spaß ernst und kündigt seinen eintönigen Call-Center-Job und setzt alles auf eine Karte: Die Bahn Card. Rene will Comedian werden, genauer Rap-Comedian, denn sowas gibt es noch nicht. Doch es dauert es bis zum ersten Comedy-Programm. Jeder weiß wie sehr das Warten in der Bahn an die Nerven geht, denn immer öfter erwischt sich Rene dabei mit seinem Koffer Natascha zu diskutieren.

Das Buch beschreibt autobiographisch den Weg vom Ex-Rapper hin zum Stand-Up-Comedian und der Weg ist schwerer als gedacht. Die bitteren oder verdammt witzigen Situationen die MC Rene auf 260 Seiten beschreibt, sind der perfekte Begleiter für eine lange Zugfahrt. Das Buch habe ich ebenfalls im ICE gelesen, denn die vielen Zuggeschichten lassen einen immer wieder lachen und kurz den Blick durchs Abteil gleiten, um ähnliche Situationen zu beobachten.

Ein tolles Buch für alle, die selbst nicht wissen, wie ihre Zukunft wird und sich nicht trauen, den ersten Schritt ins Ungewisse zu machen.