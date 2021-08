Wir sind hier

Ein junger Amerikaner kommt in die Ukraine, und im Gepäck hat er das vergilbte Foto einer Frau, die gegen Ende des 2. Weltkrieges ihren jüdischen Großvater vor den Nazis gerettet haben soll. Und diese Frau will er finden und auch den Ort Trachimbrod, aus dem seine Familie stammt - den Ort gibt es aber nicht mehr, er wurde von den Nazis ausgelöscht.

Seine Reiseführer bei dieser Expedition in einem klapprigen Auto sind einmal der Fahrer, ein alter Ukrainer, der glaubt blind zu sein und eine Hündin mit dem Namen Sammy Davis Jr., und zum anderen dessen Enkel Alex, der es toll findet, einen Amerikaner kennenzulernen und sich auch bemüht, dessen Sprache zu sprechen und dabei für wunderbare Wortschöpfungen oder -kombinationen sorgt, wie z.B.: "Viele Mädchen wollen Verkehr mit mir haben, in vielen schönen Arrangements, nicht nur dem Betrunkenen Känguruh, dem Gorki-Kitzler und dem unnachgiebigen Zoowärter".

Die Fahrt beginnt damit, dass Sammy Davis Jr. den Reisepass des jungen Amerikaners auffrisst, und was die Drei auf dieser Fahrt erleben und was wir über die Menschen dieses ausgelöschten Dorfes Trachimbrod erfahren, das ist mal sehr amüsant, mal sehr traurig, herrlich chaotisch und sehr skurril.

Der Titel "Alles ist erleuchtet" z.B. - und das zum Schluss - bezieht sich auf einen Absatz, in dem alle Einwohner dieses kleinen Dorfes Trachimbrod alle gleichzeitig Liebe machen und der Erzähler folgende Theorie aufstellt:

Aus dem Weltraum können Astronauten Menschen, die miteinander schlafen, als winzige Lichtpunkte sehen. Es ist eigentlich kein Licht, sondern ein Glühen, das man fälschlicherweise für Licht halten könnte - ein koitales Leuchten, das Generationen braucht, um wie Honig durch die Finsternis zum Auge des Astronauten zu kriechen. In etwa 150 Jahren - wenn die Liebenden, die das Glühen erzeugt haben, längst für immer auf dem Rücken liegen - wird man die Metropolen aus dem Weltall erblicken können.

In manchen Nächten glühen manche Orte ein wenig heller. Am Valentinstag ist New York ein blendend heller Punkt. Und einmal im Jahr, am Feiertag, wird auch in Trachimbrod genug sexuelle Spannung erzeugt, um den polnisch-ukrainischen Himmel mit Energie aufzuladen. Wir sind hier, wird das Leuchten des Jahres 1804 in 150 Jahren sagen. Wir sind hier, und wir sind lebendig.