Geheimnisvoll schaurige Familiengeschichte

Seit die Familie Lamar von der Großstadt in die Kleinstadt gezogen ist, ist nichts mehr wie es war. Die zehnjährige Maddie und ihre Schwester Elena müssen hilflos mit ansehen, wie ihr glückliches Familiengefüge auseinanderbricht.

Ihre Mutter Lana schleppt ein großes Geheimnis mit sich rum, das nur Leo, der Vater, zu kennen scheint. Aus ihrer Hüfte ragt ein Fremdkörper, der aussieht wie eine Metallplatte, aber niemand verliert jemals ein Wort darüber. Als sich jedoch die Eltern immer öfter streiten und sich die lebensbejahende Lana zu einer völlig gebrochenen Frau entwickelt, stellen sich die Kinder auf einmal all die ungestellten Fragen. Was ist mit der Hüfte? Warum bekommt die Mutter oft keine Luft mehr und zittert am ganzen Körper. Wird sie verrückt, ist sie todkrank, oder wird sie die Familie einfach wortlos verlassen? Alles scheint ein einziges unlösbares Rätsel zu sein und die Kinder trauen sich nicht, all diese Fragen offen auszusprechen.

Eines Tages allerdings finden Maddie und Elena auf dem Speicher die alten Tagebücher ihrer Mutter. Heimlich lesen sie die intimen Aufzeichnungen der Mutter, doch mit jeder Zeile werden die Fragezeichen größer. Gleichzeitig wird die Beziehung der Eltern immer unerträglicher, bis die Kinder es schließlich nicht mehr aushalten und sie auf ihre Vergangenheit ansprechen. Und Lana offenbart den beiden eine Geschichte, die selbst die schlimmsten Vermutungen der Kinder in allem übersteigt.

Ein unglaublich spannender Roman - klug und einfühlsam. Ein Buch über Geheimnisse und Verrat, über Liebe und Selbstsucht und über die Erkenntnis, dass eine Lüge manchmal besser wäre, als ein abgrundtiefes Schweigen.