Normalerweise sind sie immer die Guten – im Buch von Annika Beer ist das aber nicht der Fall. Da sind es ekelhafte Biester und so gar nicht freundlich und nett: Feen, schwarze Feen.

Noch mal schwarz und noch mal eher etwas, dass wir so nicht kennen - nämlich schwarze Feen. Ekelhafte Biester und gar nicht freundlich und nett. Diese Feen wollen rüber in unsere Welt und dabei soll ihnen Marie helfen. Davon weiß sie aber erst mal nichts, bis sie auf Gabriel trifft. Der kann die Feen in Maries Schlepptau sehen und will ihr helfen.

Überhaupt, dieser Gabriel...das ist der Nachteil an Jugendbüchern, die Helden sind richtig klasse, aber leider 20 Jahre zu jung für mich. Also: Gabriel kann die Kreaturen sehen die wir so mit uns rumschleppen und das macht ziemlich einsam. Denn schön und freundlich sind die nicht. Keine Sorge, die Geschichte geht gut aus, ist aber teilweise echt düster.