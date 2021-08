Unterhaltsam wie ein guter Film

Bei den Dreharbeiten wird Cuba Libre serviert. Regisseur Fassbinder ist nachmittags schon so betrunken, dass er eine Szene dreht und gleich wieder vergisst, dass er sie gedreht hat. Sowas war der ganz normale Alltagswahnsinn für Michael Ballhaus, der bei vielen Filmen von Rainer Werner Fassbinder die Kamera führte. Für Fassbinder machte er auch die erste spektakuläre Kreisfahrt, die später sein Markenzeichen wurde. Dass Schauspieler Karlheinz Böhm bei dieser berühmten Szene in einem bestimmten Moment für den Zuschauer gut sichtbar über die Schienen steigen muss, nahm Ballhaus in Kauf. Allerdings brachte ihn der völlig unkontrollierbare, cholerische Fassbinder zur Verzweiflung. Der stellte bei der Produktion eines Films nach drei Drehtagen fest, dass er eigentlich alles ganz anders und andere Schauspieler will. Das wurde gemacht und Ballhaus musste das Pensum von drei Drehtagen an einem schaffen. Irgendwann aber hatte er von dem Regie-Tyrannen genug: Und machte lieber Karriere in Hollywood.

Die Biografie von Michael Ballhaus ist so unterhaltsam wie ein guter Film. Der Starkameramann erzählt im Plauderton: Von seinem wechselvollen Privat-und Berufsleben. Die Anfänge beim Südwestfunk in Baden Baden, die Zusammenarbeit mit den Regisseuren des Neuen deutschen Films und schließlich seinen Weg nach Hollywood. Wo es ihn eher durch Zufall verschlug. Zu seinem späteren Stamm-Regisseur, Martin Scorsese, kam er, weil dieser einen Film realisieren wollte, für dem ihm viel zu wenig Drehtage zur Verfügung standen. Scorsese suchte einen Kameramann der das Dreifache an Einstellungen am Tag in den Kasten bekommt wie normal. Kein amerikanischer Kameramann hätte sich darauf eingelassen - Ballhaus schon. Er kriegte es hin und war im Geschäft. Danach drehten Scorsese und Ballhaus einen Film nach dem anderen. Den oscargekrönten Thriller "The Departed" empfand Ballhaus allerdings als Katastrophe. Beim Dreh soll ein Zickenkrieg der Superstars getobt haben: Leonardo DiCaprio, Matt Damon und Jack Nicholson sorgten für Weltuntergangs-Stimmung am Set. Vor allem Nicholson soll permanent versucht haben, DiCaprio vorzuführen, in dem er sich nie an seine Texte hielt, sondern einfach wild drauf los improvisierte. Eine Szene, die wenige Minuten dauern sollte, dehnte er auf eine halbe Stunde. Solche Starsperenzchen sorgten schließlich dafür, dass sich Ballhaus aus dem aktiven Berufsleben weitgehend zurück zog.

Seine Erinnerungen sind spannend und aufregend zu lesen. Begeistert erzählt er von tollen Drehs mit Michelle Pfeiffer und Winona Ryder, ebenso wie von Horrorerlebnissen mit Kelly McGillis. Durch "Top Gun" und "Der einzige Zeuge" ein Star der 80er Jahre und eine der größten Zicken, mit denen Ballhaus je zusammenarbeiten musste. Auch sehr unterhaltsam: die Schilderung der Dreharbeiten der Kult-Komödie "Was ist mit Bob?". Richard Dreyfuss spielt darin einen Psychiater, Bill Murray seinen nervigen Patienten. Die beiden sollen sich beim Dreh so heftig gestritten haben, dass sie sich sogar mit Gegenständen bewarfen und schließlich weigerten gemeinsam vor der Kamera zu stehen. Deshalb musste teilweise mit Doubles gedreht werden. Ein informatives und auch sehr amüsantes Buch über einen der größten Kameramänner der Welt und eine Branche deren Verrücktheiten immer wieder Stoff für skurrile Geschichten liefert.