Wunderbare Lovestory

Biss zum Morgengrauen ist eine wunderbare Lovestory zwischen Bella, gerade 17 Jahre alt, und Edward, schon ziemlich lange 17 Jahre alt - denn Edward ist ein Vampir. Bella ist zu ihrem Vater gezogen, nachdem ihre Mutter einen Sportler geheiratet hat und dem von Spiel zu Spiel folgen will. So kommt Bella in eine Gegend, die sie ziemlich scheußlich findet: zu wenig Sonne und zu viel Regen in Forks im Staat Washington. Aber damit ist die Gegend gut geeignet für Edwards Vampirfamilie, denn in die Sonne gehen die nicht gerne. Nicht, dass Sonne die Vampire in dieser Geschichte töten würde, nein, da ist alles ein bisschen moderner als in den Klassikern, und deshalb hab ich die Story auch sehr gern gelesen.

Leider hab ich mich das nur unter der Bettdecke getraut, damit niemand den Titel des Buches sieht. An dieser Stelle eine große Bitte an die Verlage: Bitte, Bitte, übersetzt doch den Original Titel Twilight nicht mit Biss zum Morgengrauen – da schämt man sich doch in Grund und Boden wenn’s einer sieht!