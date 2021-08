Wenig Strom, viel Spannung!

Terroranschlag auf das Stromnetz in Europa. Der Strom geht erst in Italien und Schweden, dann in immer mehr Ländern weg. Erst fallen von einer Sekunde auf die andere die Ampeln aus, es kommt zu zig Verkehrsunfällen - und das ist nur der Anfang.

Es ist Februar, es ist kalt - kein Strom bedeutet keine Heizung, kein fließendes Wasser, keine Toilettenspülung, kein Benzin, keine Lebensmittel, keine Kommunikation. Anfangs helfen sich alle untereinander, jeder denkt, naja... in einer Stunde ist der Strom eh wieder da, klar geb ich dem Nachbarn eine Packung Mehl. Das ändert sich aber dramatisch, je länger dieser Stromausfall dauert: Es kommt zu Plünderungen, Einbrüchen, Überfällen, Benzinklau. Und die Behörden haben keine Ahnung wie sie das alles in Griff kriegen, den Strom in Europa wieder herstellen und natürlich die Terroristen aufhalten sollen.

In dem Buch wird chronologisch von Tag eins dieses Monster-Stromausfalls bis Tag 15 erzählt. Ein italienischer Hacker findet zusammen mit Europol raus, das alles mit Smart-Metern zu tun hat. Diese Smart-Meter sind digitale Stromzähler für Zuhause mit Software - also anfällig, und die sind in Italien und Schweden tatsächlich installiert worden. Also das stimmt wirklich. Und über die mangelnde Sicherheit dieser Smart-Meter ist auch tatsächlich schon oft diskutiert worden. Ein absolut realistischer Aufhänger also und ein beeindruckend gut recherchiertes Buch, das nachdenklich macht. Es ist extrem schockierend, wie abhängig wir sind von ein paar Drahtkabeln und dem Strom der durchfließt.

Blackout von Marc Elsberg ist schnell, spannend, erschreckend und die 800 Seiten taugen locker für einen mehrstündigen Stromausfall bei Kerzenlicht. Volle 5 Sterne bei 100 Amazon-Rezensionen sprechen außerdem für sich.