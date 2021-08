Mit echten Alptraumqualitäten

Sommer. Lehrer Doug Albin freut sich auf Ferien zuhause mit seiner Familie. Er wohnt am Waldesrande, in der Nähe einer idyllischen Kleinstadt. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Das Leben ist herrlich. Doch dann fällt ihm an diesem Ferienmorgen auf, dass die Post noch nicht da war. Dabei ist der Postbote sehr zuverlässig.

Diese kleine Unstimmigkeit markiert den Beginn eines unbeschreiblichen Alptraums, der bald über die kleine Stadt und über Doug Albin und seine Familie hereinbricht. Es stellt sich heraus, dass der Postbote sich umgebracht und nun ein Neuer seine Stelle angenommen hat. Was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnt: Dieser Neue ist in Wirklichkeit das absolute Böse. Dabei tut er eigentlich nicht viel - außer die Post austragen. Aber genau damit verbreitet er Hass und Zwietracht unter den Anwohnern.

Die Methode ist simpel: Er schickt den Leuten falsche Post. So fällt zum Beispiel Doug Albin ein fieser Schmähbrief in die Hand in dem sich ein guter Freund über ihn und seine Frau auf ultrafiese Weise auslässt. Natürlich weiß Doug nicht, dass in Wirklichkeit der Postbote diesen Brief geschrieben hat. Resultat dieser Hinterhältigkeiten: Wut und Hass regiert die Stadt. Existenzen werden zerstört, Selbstmorde und ungeklärte Todesfälle häufen sich.

Das was diesen Roman so wirkungsvoll und gruslig macht: Das Monster bringt selbst überhaupt niemanden um. Es hetzt die Leute nur gegeneinander auf. Ohne die Bösartigkeit der Menschen könnte der teuflische Postbote nicht existieren. Bentley Littles Roman ist deswegen so spannend, weil er in unserer ganz normalen Alltagswelt verwurzelt ist, in die das Grauen ohne Vorwarnung einbricht. Dieses Prinzip hat Gruselstar-Autor Stephen King perfektioniert. Und nicht umsonst erinnert dieses Buch auch ein wenig an Kings Schocker "Needful Things" in dem der dämonische Besitzer eines Antiquitätenladens, Leute aufeinander hetzt. Bentley Littles Grusel-Schocker lässt vieles im Dunkeln : woher der teuflische Postbote kommt, was genau hinter seinem Geheimnis steckt. Er deutet oft nur an, fordert die Phantasie des Lesers. Der Horror entsteht auf subtile Weise, ohne den Würgegriff des Brechreizes zu bemühen. Und deshalb hat dieses Buch echte Alptraumqualitäten.