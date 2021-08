Von Schienenbeinfell und Winkfleisch

Ich liebe lustige Bücher. Aber nicht solche, bei denen schon auf dem Umschlag steht: Achtung, das ist das lustigste Buch der Welt. Die sind es nämlich meistens so gar nicht. Sondern Bücher, bei dessen Lektüre man wirklich laut lachen kann.

Die Biografie von US-Komikerin Tina Fey ist so ein Buch. Sie hat Gags für "Saturday Night Live" geschrieben, die Serie "30 Rock" hat sie erfunden und auch drin mitgespielt und sie wurde bekannt, weil sie die Präsidentschaftskandidatin Sarah Palin nachgemacht hat. Jetzt erzählt sie, wie ihr Leben verlaufen ist und das macht sie sehr, sehr lustig.

Eigentlich schreibt da eine ganz normale Vierzigerin, wie schrecklich es sein kann, erwachsen zu werden. Wie sie ihre Liebe zur Comedy entdeckt hat, wie schwierig es ist, Chefin zu sein, eine Serie ins Fernsehen zu bringen und Alec Baldwin zu verpflichten und was es bedeutet, Mutter zu sein. Aber wenn Tina Fey darüber schreibt, dann lese ich schon die Kapitelüberschriften gerne, wie diese: Erinnerungen an die Zeit, in der ich sehr, sehr dünn war. Kommt vor dem Kapitel: Erinnerungen an die Zeit, in der ich ein kleines bisschen fett war. Ich habe breite, deutsche Hüften, sagt sie, die aussehen, als hätte jemand Hefeteig um eine Getränkekiste gewickelt.

Feys großes Problem als Teenager: Wann darf ich meine Beine rasieren? Heißt bei Tina Fey: Schienenbeinfell. Und was ist Winkfleisch? Einfacher Test: Wenn Frauen winken und es dabei am Oberarm wabbelt, hat sie zwar Winkfleisch, aber garantiert keine künstlichen Brüste, so Tina Fey. Es sind Themen, die Frauen beschäftigen im Laufe ihres Lebens. Sie schreibt von Nippelnazis, also Frauen, die sie fragen: Was, sie stillen nicht? Ihre Kleine ist doch erst 15 Monate alt, probieren sie es noch mal. Und sie legt sich eine Liste an, wie man trotz Kleinkind doch mal ein paar Minuten für sich haben kann: Sorgen Sie dafür, dass sie die Einzige sind, die zur Post gehen darf oder die Geschirrspülmaschine ausräumt. Sagen Sie, Sie suchen die Windelcreme und stehen dann einfach nur sinnlos im Kinderzimmer rum.

Tina Fey schafft es aber neben den sehr lustigen Kapiteln auch, anzurühren ohne rührselig zu werden. Wenn sie sich für ihre Tochter wünscht: Möge Sie sich an ihre Eltern erinnern, die ihr die Trauben in der Mitte durchgeschnitten haben. Und dann ist Tina Fey die Frau aus der glamourösen Fernsehwelt, die ganz unglamourös beschreibt, wie ein Fotoshooting abläuft: Die Stylistin hat vorher ihre Maße in Erfahrung gebracht, auf die sie aber keine Rücksicht nimmt, sondern sie in Hosen und Röcke in Kindergröße steckt, dafür sind die Schuhe zu groß. Aber Fotoshootings sind toll, meint Tina Fey, denn der exaltierte Fotograf gibt ihnen in 15 Sekunden mehr positives Feedback, als sie in ihrem gesamten Leben bekommen haben.

Über ihre preisgekrönte Fernsehserie "30 Rock" schreibt Tina Fey ganz uneitel, dass die Quoten nie toll waren, aber dass sie weiter geschuftet haben, um DVDs zu bekommen, die sie an Freunde weiterverschenken konnten. Das macht Tina Fey so sympathisch, sie zeigt den Männern, dass man als Frau sehr lustig sein und dabei auf dem Boden bleiben kann.