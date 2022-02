Die Autobiografie von Sting

Wenn ein Sänger ungefähr 100 Millionen Alben und Singles verkauft hat und dann eine Autobiographie veröffentlicht, denkt man unwillkürlich an Dieter Bohlen und Daniel Kübelböck sowie diverse inhaltslose Nichtigkeiten von Promis aus anderen Showbusiness-Sparten wie Boris Becker oder Stefan Effenberg, die selbst mit prominenten Ghostwritern nur pseudo-literarische Selbstergüsse zustande gebracht haben. Bei Sting liegen die Dinge ein wenig anders: der Mann hat nämlich nicht nur musikalisch sondern auch schriftstellerisch einiges zu bieten. Und wer seine Autobiographie schlicht „Broken Music“ nennt, der beweist damit auch gleichzeitig noch den nötigen Schuss Selbstironie, die bei Werken über das eigene Leben durchaus angebracht sind. Als „Broken Music“ bezeichnete Stings Großmutter die ersten musikalischen Gehversuche des 1951 in Wallsend bei Newcastle geborenen Gordon Matthew Sumner auf einem verstimmten Klavier: „Ich schließe die Wohnzimmertür und ziehe die Vorhänge vor. Beide Pedale durchgetreten, hämmere ich mit einer ganz und gar unmusikalischen Wut auf die Tasten ein. Mag sein, dass ich mich in meiner beschädigten Welt nach Harmonie sehne, aber Harmonie ist gewiss nicht das, was meine ungeübten Hände hervorbringen. Es hört sich entsetzlich an, aber es beruhigt ungemein.“ Der kleine Gordon versucht so die Eheprobleme seiner Eltern zu verarbeiten, nicht immer zur Freude seiner Oma. „Junge, kannst du denn nicht etwas Schöneres spielen als diese...diese zerbrochene Musik?“

Ein wundervolles Buch

Geprägt vom Katholizismus seiner Familie und dem harten Leben als Sohn eines Milchmannes, erzählt Sting die Geschichte seiner Kindheit und seiner Jugend, seiner Freunde und der ersten Liebe, von seiner ersten Gitarre und seinem ersten Bass (der ihm dann letztendlich besser gefiel als die Gitarre: „Der Bass hat ein Gewicht, eine Masse, mit der er sich anfühlt wie eine Waffe, und doch liegt auch eine stille Schönheit darin“). Wie er Jimi Hendrix sah und Eric Clapton und wusste, das ist seine Welt und keine andere. Wie er dann doch erst Lehrer wurde an einer kleinen Schule nördlich von Newcastle und parallel dazu trotzdem weiter verzweifelt und hartnäckig versuchte, sich seinen Traum von einem Leben als Musiker zu erfüllen. Mit der „Newcastle Big Band“, den „Phoenix Jazzmen“, mit seiner Band „Last Exit“ und wie er dann (schon verheiratet und Vater seines Sohnes Joe) den Sprung nach London wagt, Stuart Copeland und Andy Summers trifft und „The Police“ gründet. Und genau da, nach seinen ersten 25 Lebensjahren, endet das Buch. Sting ist bescheiden genug, nicht über den Erfolg, sondern über den Weg bis zum Erfolg zu schreiben. Ein großer Unterschied, der „Broken Music“ auf diese Weise zu einem Buch macht, das allemal interessanter ist als die übliche Promi-(Auto)Biographie. Als Leser bekommt man so das Leben eines Stars aus dessen ganz eigener Sicht erzählt, aus seinen Erinnerungen, die stets zwischen Melancholie und Freude schwanken, ohne dabei in Selbstmitleid oder Eigenlob zu verfallen. „Broken Music“ ist ein wundervolles Buch, das jede Minute wert ist, die man mit ihm verbringt.