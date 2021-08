auf Facebook teilen

Realität haben wir um uns herum ja genug, deshalb liest Tück am liebsten Fantasybücher. Manche einfach so runter, da bleibt nix hängen. Bei anderen ärgert sie sich, dass sie nicht genug Geld hat, um die Filmrechte zu kaufen. So ein Buch ist Caraval von Stephanie Garber.