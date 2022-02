Kein Meisterwerk, aber schön zu lesen

Sommer 1996. Ein gewisser Chris Martin, 19 Jahre alt aus Devon, im Südwesten Englands schreibt sich am University College in London für antike Geschichte ein. Mit 15 hatte er seine ersten Songs geschrieben, er träumt davon, der nächste Bono zu werden. In seinem Studentenwohnheim trifft er Johnny Buckland, Mathematik und Astronomiestudent, im richtigen Leben Gitarrist. "Ich machte gerade eine komische Phase durch, aber als Johnny und ich uns hingesetzt haben und zusammen Songs geschrieben haben, war es besser als alles, was ich in den letzten acht Jahren hinbekommen hatte", blickt Chris Martin zurück. 1998 gründen die beiden mit Guy Berryman und Will Champion die Band "Starfish", wenig später ändern sie ihren Namen zu Coldplay. Der Rest ist ein Stück britischer Musikgeschichte des 21. Jahrhunderts. Coldplay werden zu Megastars, ihre Songs berühren Millionen von Menschen weltweit.

Der Journalist Alex Hannaford hat Copldplay von Beginn ihrer Karriere an begleitet und zahlreiche Interviews mit der Band geführt. Aus diesen Gesprächen und langen Recherchen entstand sein Buch mit dem schlichten Titel "Coldplay". Er entwirft das Bild einer Band, die trotz des großen Erfolges auf dem Boden geblieben ist, wahrscheinlich auch deshalb, weil sie alle ein relativ normales Leben geführt haben bis sie Megastars wurden. Coldplay engagieren sich für soziale Belange wie "Fair Trade" oder "Greenpeace" und stellen ansonsten ihre Songs in den Mittelpunkt. Noch heute ist Chris Martin überrascht von seiner eigenen Erfolgsgeschichte: "Ich bin ein ganz normaler Typ, der auf eine Privatschule gegangen ist, ich habe einen Uni-Abschluss und komme aus einer Mittelschichtfamilie. Ich trinke nicht, ich nehme keine Drogen, ich rauche nicht. Man kann mich kaum mit Liam Gallagher oder den Sex Pistols vergleichen." Chris Martin macht sich lieber um alles mögliche große Sorgen: Wird das nächste Album besser als das letzte? Ist diese Welt denn überhaupt noch zu retten? Und was passiert eigentlich mit meinen Haaren? "Ich dachte immer, ich würde in meinem jetzigen Alter eine Glatze haben. Ich bin sehr beeindruckt, dass das nicht der Fall ist, ich hab’ aber Angst davor." Alex Hannaford konzentriert sich bei privaten Details hauptsächlich auf Frontmann Chris Martin, dessen Beziehung zu Gwyneth Paltrow immer für Schlagzeilen gut ist. Der Rest der Band wird nur am Rande behandelt.

Die musikalische Karriere von Coldplay ist zwar sehr detailliert beschrieben und gut recherchiert, trotz allem wird man aber beim Lesen das Gefühl nicht los, dass Alex Hannaford sich einfach die besten Zitate aus seinen Interviews rausgepickt hat, das ganze mit biographischen Details und Pressestimmen ein wenig angereichert hat und fertig ist die Coldplay-Biographie. Dazu kommt, dass der englische Originaltext stellenweise fehlerhaft ins Deutsche übersetzt ist. Wer einigermaßen Englisch kann, sollte deshalb besser zur englischen Originalausgabe greifen oder sich mit den über 100 wirklich gelungenen Photos trösten. Fazit: "Coldplay" von Alex Hannaford ist zwar kein biographisches Meisterwerk, bei einem Preis von zehn Euro können alle Coldplay-Fans aber trotzdem getrost zugreifen.