In dieser Zeit, in der wir nur im Kopf verreisen können, stellen wir am SWR3-Lesetag Bücher vor, die sich zum Wegträumen eignen. SWR3-Promireporterin Kristina Hortenbach liest gerne die unterhaltsamen Krimis von Martin Walker, denn die spielen im französischen Périgord.

Ein paar Zeilen auf der ersten Seite und schon bin ich mitten drin im Périgord und im Leben von Dorfpolizist Bruno.

Trotz der frühen Morgenstunden schien die Sonne warm auf Brunos Gesicht und ließ die wenigen verbliebenen Blätter an den alten Eichen golden leuchten. Sie wärmten die alten Mauern auf der anderen Flussseite und die roten Ziegeldächer der Häuser am Hügel.

Ich war noch nie im Périgord, aber ich stelle es mir dank Martin Walker sehr ländlich und altertümlich vor, romantisch mit den typisch französischen Dörfern. Mit alten Häusern, schrulligen Bewohnern, grünen Hügeln, Pferden, Gänsen und leckerer französischer Küche.

Die Küche des Périgord gilt als besonders schmackhaft

Bruno kocht in den Geschichten gerne selbst, für seine Freunde und das so oft und reichlich, dass Autor Martin Walker auch ein eigenes Kochbuch raus gebracht hat. Er selbst lebt auch im Périgord.

Oft haben auch seine Fälle etwas Kulinarisches an sich. Mal ermittelt Bruno in den Weinbergen, dann geht es um schwarze Trüffel, um eine Kochschule. Und immer spielt auch die Geschichte Frankreichs eine Rolle. Man taucht beim Lesen also tief ein ins Périgord, obwohl Martin Walkers Bücher leicht und launig zu lesen sind. Sein Dorfpolizist Bruno ist Single, hat aber eine ehemalige Freundin, die immer wieder auftaucht.

So logisch er die Fälle aufklärt und abhandelt, so verspielt sind die Bücher, wenn es in die Küche geht. Da werden Kartoffeln in Entenfett angebraten, Muskat und Trüffel kommen in die Suppe, zur Taube gibt es Kohlgemüse und Speck und der Champagner steht auch schon kalt. Spätestens nach der Hälfte des Buches grübele ich nicht mehr über den Fall nach, sondern darüber, welches französische Gericht ich nachkochen könnte.

Diogenes Verlag Connaisseur – Der zwölfte Fall für Bruno, Chef de police Autor Martin Walker Genre: Krimi Verlag: Diogenes ISBN: 978-3257071283

Alle Titel der Périgord-Reihe