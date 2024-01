Ein neues Reisegefühl entdecken: "Cook - die Entdeckung eines Entdeckers"

Das wirklich Tolle an diesem Buch ist, dass du das Reisen mal wieder mit ganz anderen Augen siehst, dass du es ganz anders wahrnimmst. Wenn wir heute irgendwo ankommen, dann ist da ja eigentlich schon alles gerichtet: da gibt's einen Flughafen, ein Hotel, da gibt es dann - egal wo - eine Infrastruktur, die nicht ganz so anders ist als bei uns zuhause. So - und jetzt mal so ungefähr 250 Jahre zurückgedacht: James Cook segelt durch die Weltmeere und er kann gar nicht wissen, was ihn da auf der nächsten Insel erwartet. Er hat keine Ahnung, wie die Menschen da aussehen, er weiß nicht, ob die friedlich sind oder ob sie sich gleich verteidigen - er weiß nichts, und er segelt immer weiter.

Und diese Reisen hat der Autor Tony Horwitz jetzt vor ein paar Jahren noch einmal gemacht. Er hat die Logbücher von Captain Cook genommen und hat all die Orte, die Cook damals entdeckt hat, noch einmal besucht. Er fliegt also nach Tahiti, nach Neuseeland und nach Australien, er fliegt auf die Aleuten bei Alaska und weiter bis nach Hawaii. Und an jedem Ort erzählt er sehr spannend und interessant, was Cook und seine Mannschaft damals erlebt haben, und dann macht er wieder den Sprung in unsere Zeit und schildert, wie es heute an diesen Orten aussieht, was die Menschen dort heute von den Entdeckern halten, und was an diesen Orten in der Zeit nach den Entdeckungen passierte.

Das Reisen neu entdecken

Und das Schönste für mich an diesem Buch ist die Erfahrung, dass ich selbst anfing, ganz anders über unser heutiges Reisen nachzudenken, dass mir richtig bewusst geworden ist, was es heißen kann, fern und frei von allen Vorstellungen Fremdes und Unbekanntes zu treffen - und dass wir eigentlich heute auch noch mit genauso viel Wundern und Staunen reisen müssten. Also: Ein sehr interessantes Buch über die Entdeckungsreisen des James Cook und ein Buch, bei dem wir vielleicht auch das Reisen neu entdecken können.