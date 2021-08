Mit viel Charme durch den Darm

Ich bin begeistert: Die Autorin ist noch keine 25 und schreibt gerade ihre Doktorarbeit in Medizin. Um ihrer Familie und ihren Freunden zu erklären, was sich eigentlich alles im Körper tut, wenn wir etwas gegessen haben, schrieb sie das Buch "Darm mit Charme". Könnte ein unangenehmes Thema sein, aber nicht, wenn Giulia Enders darüber schreibt. Denn sie ist begeistert von dem, der uns oft unangenehm ist, obwohl wir ständig mit ihm zu tun haben: Dem Darm.

Dabei leistet er Großes: er bildet zwei Drittel unseres Immunsystems aus, produziert über 20 Hormone, seine Fläche ist 100 mal so groß wie die unserer Haut. Aber was passiert konkret im Darm? Studentin Giulia Enders will Wissenschaft für alle begreifbar machen. Ohne Scheu aber mit Charme. Deshalb lernt der Leser in ihrem Buch sehr unterhaltsam alle Stationen der Nahrungsaufnahme, vom Mund bis zum Anus mit Details, die hängenbleiben. Dass im Speichel ein Schmerzmittel vorhanden ist, wir deshalb nach dem Essen nie so schlimme Halsschmerzen haben wie vorher. Dass wir besser gerade sitzen, um saures Aufstoßen zu vermeiden, weil sich die Speiseröhre dehnt. Und dass man auf der Toilette besser krumm hockt als aufrecht sitzt, weil sonst der Darm einen Knick macht, durch den nicht alles durch kommt.

Als ich "Darm mit Charme" gelesen habe, wurde mir klar, wie gierig ich auf Informationen aus dem eigenen Körper bin, wer möchte nicht wissen, woher Allergien und Unverträglichkeiten kommen und was dabei im Darm passiert. Wofür sind Zungenkuppeln da und die Magenblase? Das liest sich bei Giulia Enders so: Der Magen ist der Quasimodo des Verdauungssystems, er hat ein unförmiges Äußeres, aber er ist klug. Wasser, das wir trinken, gelangt nämlich direkt auf der rechten Seite zum Dünndarm, während das Essen erst mal auf die andere Seite plumpst. Bevor es peinlich wird, musste ich lachen, wie Studentin Enders mir erklärt, dass wir alle einen zweiten Schließmuskel haben: "Ginge es nach ihm", schreibt sie, "könnte auch Tante Berta öfters pupsen. Hauptsache, im Innenleben ist alles gemütlich und es zwickt nichts". Richtig interessant wird es am Schluss, wenn es um Bakterien geht. Wie wichtig die Guten für uns sind und was das Essen damit zu tun hat. Medizinische Grundlagen, aber auch viele aktuelle Forschungen, so dass sie jeder versteht. Das ist Darm mit Charme. Meine Empfehlung: Nicht nur lesen, verschlingen!