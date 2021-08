Schockierend bis brüllend komische Storys aus dem japanischen Alltag. Schön bissig und politisch unkorrekt geschrieben und so fesselnd, dass man nach jedem Kapitel wissen will, welcher Schwank jetzt noch kommt.

Der schriftliche Kulturclash beginnt mit einem Schild am Flughafen in Tokio: „Willkommen in Japan. Bitte beachten Sie die Regeln.“ und davon gibt’s laut Christoph Neumann viele. So haben Japaner angeblich ein elftes Gebot: „Du sollst deine Schuhe ausziehen“. Noch nicht mal der Notarzt darf wohl mit Straßenschuhen in eine japanische Wohnung, und fürs Klo gibt’s extra Patschen. Die hat Neumann nach dem Klobesuch versehentlich mal angelassen und ist damit ins Wohnzimmer geschlappt. Ergebnis: versteinerte Mienen bei den Gastgebern.

Der ungeschminkte Wahnsinn des japanischen Alltags

Regeln ziehen sich also durch den ganzen japanischen Alltag und das gerne und sehr oft auch auf Bannern. Eines meiner persönlichen Highlights ist ein Plakat in der U-Bahn: „Wir wollen aufhören, uns auf den letzten Drücker in den Zug zu quetschen!“ Super Hinweis. Bei Bahnen, die zur Rushhour so voll sind, das Bedienstete mit weißen Handschuhen die Massen in die Waggons drücken. Apropos enger Körperkontakt: Beim Flirten geben Japaner wohl richtig Gas - mit viel Alkohol, Baggerpartys und Liebeshotels, denn zu Hause sind die Wände einfach zu dünn. Und auch das alles folgt... richtig: Regeln. Genauso, wie das Pflichtbesäufnis mit dem Chef nach Feierabend. Oder das Schwimmen im Hallenbad. Oder die Anwendung von gesagter und gemeinter Wahrheit. Oder das Date zwischen einer Oberschülerin und einem 50-jährigen Geschäftsmann.

Das Buch lebt von diesen Storys aus Neumanns Alltag, und die reichen von schockierend über skurril bis hin zu brüllend komisch. Alles schön bissig und politisch unkorrekt geschrieben und so fesselnd, dass man nach jedem Kapitel wissen will, welcher Schwank jetzt noch kommt. Übrigens: Christoph Neumann lebt auch heute noch in Tokio. Scheint also sowas wie eine Hassliebe zu sein.