Das Alphabethaus ist erdrückend grausam und dennoch unglaublich fesselnd. Es geht um den 2. Weltkrieg, aber in erster Linie um die Frage: Was kann eine Freundschaft alles aushalten?

Kaum einer verkauft in Deutschland derzeit so viele Bücher wie er – wie Jussi Adler-Olson. Die meisten kennen den Dänen durch seine Krimi-Reihe mit Kommissar Carl Mørck. Doch die wenigsten wissen: Der erste Roman von Jussi Adler-Olson spielt im Schwarzwald und für den hat er länger in Freiburg recherchiert. Der Titel: Das Alphabethaus.

Januar 1944. Die beiden britischen Kampfpiloten und Freunde Bryan und James stürzen mit ihrer Maschine über Deutschland ab. Sie überleben und flüchten von der Absturzstelle, denn sie werden von den Nazis gesucht. Bryan und James entkommen, in dem sie auf einen Lazarettzug aufspringen. Sie landen in einem Abteil, in dem hohe SS-Offiziere transportiert werden, die völlig apathisch sind und auf die beiden gar nicht reagieren. Um nicht aufzufliegen, werfen die beiden zwei SS-Offiziere aus dem Zug, ziehen sich davor noch deren Kleidung an und legen sich in deren Krankenbetten. Sie tun so, als wären sie auch apathisch und reden kein Wort mehr. Die Verwundeten kommen in eine Psychiatrie in der Nähe von Freiburg und dort, im Alphabethaus, wie es Bryan nennt, beginnt der Alptraum. Die Verletzten werden mit Elektroschocks gequält und mit Medikamenten zugepumpt, Simulanten werden erschossen. James und Bryan merken bald, dass sie nicht die einzigen Simulanten sind, denn drei Bettnachbarn planen für die Zeit nach dem Krieg. Die drei SS-Soldaten haben Kunstschätze beiseite geschafft. Und diese drei werden misstrauisch, weil sie ahnen, dass auch Bryan und James simulieren und damit ihre Pläne gefährden. Die drei Nazis beginnen, sie zu quälen. Irgendwann kann Bryan fliehen - doch ohne James.

Und genau da beginnt der zweite Teil des Romans – 28 Jahre später. Bryan hat in der Zwischenzeit alles versucht, um seinen Freund James zu finden - ohne Erfolg. Doch er startet eine neue Suche und stellt fest: die drei Nazis aus der Psychiatrie, leben noch - und zwar in Freiburg. Also fährt Bryan dorthin, weil er hofft, endlich zu erfahren, was aus seinem besten Freund wurde.

Das Alphabethaus ist ein unglaublich fesselnder Roman - vor allem der zweite Teil. Da packt es einen richtig. Auf der anderen Seite ist das Buch so erdrückend und düster, dass du es oft auch weglegen willst, weil du dir denkst: Diese Grausamkeiten sind so unfassbar! Und trotzdem ist es in erster Linie kein Buch über den 2. Weltkrieg, sondern es geht um die Frage: was kann eine Freundschaft alles aushalten?