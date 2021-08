Spannende Psycho-Geschichte

Cassie, die Tochter des amerikanischen Präsidenten, soll gekidnappt werden. Der Anschlag misslingt zwar, aber nachdem ihr Kindermädchen und ihr Leibwächter vor ihren Augen erschossen werden, fällt Cassie in eine Art Wachkoma. Dass sie nicht auch noch verschleppt wird, verhindert ein Mann, der weder zu den Verbrechern noch zu den Leuten des Präsidenten gehört. Eigentlich weiß man lange Zeit überhaupt nicht, wie der Typ zur richtigen Zeit auf den Landsitz gekommen ist, aber der Präsident ist ihm dankbar, dass er seine Tochter gerettet hat und lässt ihn vorerst mal nicht verhaften.

Die Behandlung seiner Tochter Cassie überträgt er auf die Psychologin Jessica Riley, die schon einige Erfahrung mit Patienten hat, die in einem solchen Koma liegen. Bei ihrer Schwester hat sie sechs Jahre gebraucht, um sie wieder ins Leben zurückzuholen. Cassie wird ins Haus von Dr. Riley gebracht. Dort erscheint auch wenig später die Schwester der Psychologin, eben jene, die selbst schon mal sechs Jahre im Koma verbracht hat. Zwischen der Tochter des Präsidenten und dieser Schwester entsteht eine Verbindung, beide haben dieselben Alpträume, und der bereits erwachsenen Frau gelingt es nicht, sich gegen die Macht des Kindes zu wehren, das sie immer wieder in ihre Traumwelt mitzieht. Diese Alpträume werden von mal zu mal immer schlimmer, bis die Psychologin um das Leben von beiden fürchten muss.

Die geheimnisvolle Statue

Der Präsident hat inzwischen den geheimnisvollen Mann, der seine Tochter gerettet hat, gefunden und lässt ihn ebenfalls zum Haus der Psychologin bringen. Erst als dieser dort ankommt, gelingt ihnen der erste Durchbruch bei Cassie. Er schafft es, sie während ihrer schlimmen Träume zu beruhigen, obwohl sie im Koma liegt. Allerdings hat der Mann seine eigenen Interessen, und man kann ihm zunächst nicht wirklich über den Weg trauen. Und dann ist da noch die Statue des Windtänzers, die irgendwas mit Cassie und ihrem Rückzug aus dem wachen Leben zu tun hat.

Normalerweise lass ich die Finger von Psycho-Geschichten. Zu kompliziert und letztendlich auch zu langweilig, das Zeug soll die Lorisz lesen. Aber manchmal packt es mich dann doch und in diesem Fall habe ich das Buch gelesen, weil ich die Figur des Mannes interessant finde. Er ist nicht wirklich ein Verbrecher, er ist aber auch keiner von den Guten. Und mitzuverfolgen, wie alle in dieser Geschichte dem Kind nur miteinander helfen können, war wirklich packend. Die Statue des Windtänzers ist übrigens schon in früheren Büchern von Iris Johansen vorgekommen. Sind gerade per Post bei mir angekommen.