Dieses Buch ist wie ein Actionfilm im Kino! In Das Bourne Duell rummst und scheppert es ordentlich. Hinter jeder Ecke wartet eine neue Verschwörung. Der 8. Teil der Buch-Reihe um den Ex-Agenten Jason Bourne ist der perfekte Agententhriller. Das liegt vor allem daran, dass wirklich jede Seite von Das Bourne Duell extrem spannend ist. Man hat einfach keine Zeit, um auch nur kurz durchzuatmen. Mal sind wir in Indien bei einer Schießerei, dann wieder im Hauptquartier der CIA bei einer geheimen Besprechung und dann wieder bei irgendwelchen Bösewichtern in Marokko. Aber so gehört sich das auch für einen grandiosen Agenten-Thriller!

Mitten drin: Der Ex-CIA Agent Jason Bourne - den kennen manche ja vielleicht aus Filmen wie Die Bourne Idenität oder Die Bourne Verschwörung. Bourne ist in einem supergeheimen CIA-Programm ausgebildet worden. Er ist so was wie der perfekte Agent. Aber: Er hat Teile seine Erinnerung verloren, weiß eigentlich nicht so genau, wer er ist.

Dieses Mal ist Jason Bourne auf Bali untergetaucht. Dort kommt er in den Besitz einen Rings, der auf eine geheime Organisation verweist. Bourne macht sich auf Suche nach dieser Organisation. Und am Ende kommt es zum Duell mit einem Mann namens Leonid Arkardin - dem Todfeind von Jason Bourne. Die Geschichte entwickelt sich an so vielen Schauplätzen und in so vielen Handlungssträngen - manchmal verliert man da fast den Überblick. Zwei drei Mal hab ich mich schon gefragt: hä - wo sind wir den jetzt gelandet - wie passt das da rein? Aber das macht das Buch eben auch so spannend. Am Ende führen alle Handlungsstränge und alle Charaktere irgendwie doch zusammen und das Bild wird immer klarer.

Ich hab die rund 600 Seiten von Das Bourne Duell jedenfalls ruckzuck durchgelesen. Was vor allem daran liegt, das es große Überwindung kostet, das Buch aus der Hand zu legen.