Wahnwitzige Abenteuer und mörderische Intrigen

Historische Romane gibt`s wie Sand am Meer. Aber nur wenige über klassische deutsche Dichter, die in wahnwitzige Abenteuer und mörderische Intrigen geraten: ?Das Erlkönig-Manöver? ist ein Buch von Robert Löhr, in dem Goethe, Schiller und Kleist in geheimer Mission unterwegs sind.

"Sackerment" ruft Goethe als ihm eine verkorkte Flasche Burgunder über den Schädel geschlagen wird. Und es entbrennt eine wilde Wirtshauskeilerei. Goethe ist verantwortlich für die Prügelei, weil er seinem Freund Schiller etwas zu laut erklären wollte, dass Mensch und Tier den gleichen Bauplan besitzen. Die beiden Star-Dichter können in letzter Sekunde entkommen. Aber diese kleine, wüste Keilerei ist erst der Anfang eines Abenteuers von geradezu weltpolitischer Bedeutung. Am nächsten Tag wird Goethe zu einer Geheimsitzung im Weimarer Schloß beordert. Er erscheint zerlumpt, zerfetzt, grün und blaugeschlagen und einen strengen Alkoholgeruch verströmend und erhält einen strenggeheimen Auftrag. Goethe soll den für Tod geglaubten Sohn von Ludwig dem XVI und Marie Antoinette aus den Fängen Napoleons befreien. Gefangen ist der Thronfolger im französisch besetzen Mainz. Zusammen mit anderen Weggefährten wie Schiller, Alexander von Humboldt oder Heinrich von Kleist, macht sich Goethe im Februar 1805 auf diese lebensgefährliche Mission. Dieses Buch zu lesen ist spannend, witzig und hochintelligent. Autor Robert Löhr hat hier einen originellen Historien-Roman im Stil von Daniel Kehlmanns "Vermessung der Welt" geschrieben.

Ein Buch, das dem Kenner deutscher Literatur genauso Spaß machen dürfte, wie dem Laien. Es gibt unzählige Originalzitate der Hauptfiguren, sowie Anspielungen und Hinweise auf die Zeit damals und die von heute. Auch sonst werden jede Menge geniale Gags geboten. Zum Kringeln beispielsweise, der zwischen peinlicher Unterwürfigkeit und durchgeknallter Selbstüberschätzung hin und her schwankende Heinrich von Kleist. Er geht Goethe gehörig auf den Geist. Kleist hängt sich wie eine Klette an den bedauernswerten Theater- und Literatur-Meister und nervt ihn mit endlosen Schachtelsätzen und dem Wunsch, dass er sein neuestes Stück doch bitteschön durchlesen und aufführen möchte. Als Goethe später mit seinen anderen Mitstreitern Kleists Manuskript verwendet, um in der Kälte ein lebensnotwendiges Lagerfeuer zu entfachen, will ihn der in seiner Dichter-Ehre gekränkte mit Hilfe einer Schusswaffe vom Leben in den Tod befördern.

Für ehrenrührige Verwicklungen sorgt auch die Tatsache, dass die junge, schöne Bettine von Brentano ein Auge auf den um ein vielfaches älteren Goethe geworfen hat. Ihr eigentlicher Liebhaber, Achim von Arnim, kommt dahinter, vor Eifersucht schäumt er und zieht schmollend von Dannen. Eine erstklassige Abenteuergeschichte voller Drehungen und Wendungen, chaotischer Verwicklungen und fieser Intrigen. Eine Mixtur aus Fiktion und wahrer Historie, aus hochgeistigen Anspielungen und handfester Action. Unbedingt lesenswert.