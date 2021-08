600 Seiten Dornröschen-Remix, Science Fiction und klischeefreie Liebesgeschichten: Ein wirklich wildes Buch mit einer mächtigen Sprache und einer Atmosphäre zwischen „Herr der Ringe“ und Stephen King.

Man stelle sich vor: Eine Stadt, in der bei Nacht Gebäude und ganze Straßenzüge den Platz wechseln. Und wehe, wenn man noch drin ist in so einem Haus. Man wird nicht unversehrt am neuen Standort der "Mobilie" ankommen. Moira muss den kranken Jonas aus der zerfallenden "Wechselstadt" bringen, so wie sich in allen zehn Geschichten dieses Romans Menschen finden und verlieben und die Frauen die Männer retten.

In einer großen psychiatrischen Anstalt im Paris des 19. Jahrhunderts will die fünfzehnjährige Patientin Augustine den zum Umpusten schwachen Neuankömmling Jacques an Wächtern und Schwestern vorbei nach draußen schmuggeln. Martha, die übersinnlich begabte, aber ihrer Kraft nicht ganz sichere Zirkuswahrsagerin, sorgt sich um Ghostboy, der bei jeder Vorführung vor den Augen des entsetzten Publikums in einem Wassertank ertrinkt und später wieder zu sich kommt. Wölfe und dünnes Eis bedrohen die Liebenden im Winterwald, wo Prinzessin Miran, als Ritter verkleidet, dem Prinzen Julian folgt. Im "Fremden Meer" reißt ein Seeungeheuer Bootsleute in die Tiefe, und trotzdem rudert Jonathan los zu Muriel, die er nur aus Briefen kennt. Es gibt Kapitel auf Leuchtturm-Inseln, auf einem Geisterschiff oder in einem riesigen fliegenden Krankenhaus-Zeppelin, und sie sind durch kleine Details ganz lose verflochten. Nur die Rahmenhandlung ist ganz realistisch und nachdenklich-sachlich erzählt: die zögernde Liebesgeschichte zwischen der komplizierten Studentin Marie und ihrem rätselhaften Künstlertypen Jan. Sie haben sich gerade erst gefunden - indem Jan in einem Paternoster feststeckte und Marie dann vor die Füße fiel, - und sie erzählt mit viel Herzklopfen von ihren ersten Wochen. Was dann passiert, erklärt erst, wie der ganze fantastische Rest zusammenhängt.

Das alles in einer mächtigen Sprache und einer Atmosphäre zwischen "Herr der Ringe" und Stephen King und Dornröschen-Remix und Science Fiction und klischeefreier Liebesgeschichte. Ein wirklich wildes Buch also - das einen nicht nur in eine Welt hineinzieht, sondern auf fast 600 Seiten gleich in mehrere.