Spätestens jetzt im Sommer werden die Ausreden kreativ, nicht rauszugehen. Für alle, die gerne im Wald spazieren gehen, ist dieses Buch ein Muss – und für die Stubenhocker erst recht.

Zugegeben, der Titel eines Buches entscheidet manchmal zwischen Kauf und Kopfschütteln. Das geheime Leben der Bäume mit der Unterzeile Was sie fühlen, wie sie kommunizieren hat bei mir sämtliche Esoterik-Schubladen aufgehen lassen. Dem Förster Peter Wohlleben ist aber mit dem Buch eine perfekte Mischung aus Naturwissenschaft und sehr persönlichen Beobachtungen gelungen. Das geheime Leben der Bäume ist voller interessanter Informationen, die einem sofort wieder beim nächsten Waldspaziergang einfallen.

Angeberwissen für Stubenhocker

Erst jetzt erkennt man, was im Wald vor sich geht, zum Beispiel im Waldboden: Dort befinden sich Pilzsporen, die aneinandergereiht eine Strecke von mehreren Kilometern bilden können – und ich spreche nur von einem einzigen Teelöffel Walderde. Dieses dichte Netz in der Erde nutzen die Bäume, um miteinander zu kommunizieren. Wie genau und warum, steht im Buch – ich will ja nicht alles verraten.

Fun Facts aus dem Buch In einem 300 Jahre alten Baum leben über 2000 Tiere aus über 250 verschiedenen Arten.

Buchen sind ab einem Alter von 80 Jahren geschlechtsreif und können bis zu 400 Jahre alt werden.

Von 1,8 Millionen Bucheckern schafft es eine zu einem Baum.

Bei Pappeln braucht es über 1 Milliarde Samen (26 Mio. produziert ein Mutterbaum jährlich), um eine neue Pappel entstehen zu lassen.

Eine Buche kann 500 Liter Wasser durch ihre Zweige und ihre Blätter fließen lassen.

Pro Quadratkilometer werden 10.000 Kilogramm Sauerstoff durch Bäume erzeugt – das ist der Sauerstoff den im Schnitt 10.000 Menschen am Tag verbrauchen.

Der Autor ist ein Kämpfer für den Urwald

Peter Wohlleben ist ein alternativer Förster, der für mehr Urwald in Deutschland kämpft – auch das ist ein spannender Teil im Buch. Denn richtige Urwälder gibt es in Deutschland gar nicht mehr. Gerade einmal zwei Prozent der deutschen Wälder werden sich selbst überlassen, damit dort wieder Urwald entstehen kann. Egal ob Westerwald oder Schwarzwald, hier werden Bäume meist nach 100 Jahren für die Forstwirtschaft gefällt. Im Verhältnis zu Menschen sind die Bäume da noch Teenager. Gerade solche Vergleiche haben mir beim Lesen immer wieder vor Augen geführt, wie selbstverständlich ich unseren Wald hingenommen habe.

Das geheime Leben der Bäume von Peter Wohlleben hat das geändert. Ein Buch für alle, die gerne im Wald sind und diesen Ort besser verstehen wollen. Voll mit spannendem Wissen, mit dem man bei Kindern und Erwachsenen, die mal wieder genötigt wurden, im Wald zu sein, echt Eindruck schinden kann.