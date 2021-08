Von der Kritik ist der Roman teils als großer Wurf gefeiert, teils als Kitsch verrissen worden. Ich fand ihn trotz Schwächen ganz toll, und eben auch diesen Typen, Jonas - ein wilder Kindskopf, den man nicht so schnell vergisst.

Dieses Buch beginnt und endet am Mount Everest. In eisiger Kälte, quälend dünner Luft und dem Mief ungewaschener Gipfelstürmer, wo Gescheiterte auf ewig eingefroren liegen und wo Jonas, der Held dieser fünfhundert Seiten, wieder mal seine Grenzen erfahren will.

Aber „Das größere Wunder“ ist kein Bergroman. Zwischen den Himalaya-Kapiteln wird Jonas’ Geschichte erzählt: Wie er mit seinem behinderten Bruder vor ihrer Trinkermutter zu seinem Freund Werner flieht, und wie die drei ganz in Freiheit bei Werners Großvater Picco aufwachsen - einem schwerreichen Mafioso, der sie von Nobelpreisträgern und Olympiasiegern unterrichten lässt.

Der Mann der unbegrenzten Möglichkeiten

Hochbegabt und endlos neugierig, rast Jonas schon als Junge im Traktor einen lebensgefährlichen Steilhang hinunter, nur um zu spüren, wie das ist; lernt mit Piccos undurchsichtigem Assistenten Zach die Welt kennen, und als ihm Picco ein Vermögen hinterlässt, reist er auf der Suche nach sich selbst und nach der großen Liebe immer weiter. Wohnt in Tokio oder in Rom (wo er seine Wohnung zwei Jahre lang nicht verlässt), kauft sich im indischen Ozean eine Insel, oder lässt sich in Norwegen ein dreistöckiges Baumhaus bauen, surft Mörderwellen, wird Maurer, Masseur und drogensüchtig, und irgendwann findet er auch die eine großartige Frau, die ihn sein lässt und versteht. Im Basislager am Mount Everest träumt er von ihr - die ihn zu diesem Zeitpunkt gerade verlassen hat. Warum? Und kommt sie zurück?

Von der Kritik ist der Roman teils als großer Wurf gefeiert, teils als Kitsch verrissen worden. Ich fand ihn trotz Schwächen ganz toll, und eben auch diesen Typen, Jonas. Halb beneidet man ihn um seine Möglichkeiten, seinen Mut und sein intensives Leben, halb erschreckt einen seine wahnwitzige Konsequenz und seine Einsamkeit. Aber er ist ein wilder Kindskopf, den man nicht so schnell vergisst.