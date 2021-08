Sprachwitz in perfektem Deutsch

Warum, zur Hölle, haben wir so etwas nicht im Deutschunterricht gelesen? Wir wären alle Freunde der deutschen Sprache unter verdienstvoller Anwendung des Genitivs geworden. Heute müssen wir dem Dativ retten. Am liebsten möchte ich alle Geschichten aus diesem äußerst kurzweiligen Lesebuch einfach nur laut vorlesen. Sie sind fast immer nur drei, vier Seiten lang, aber gespickt mit herrlichem Sprachwitz und äußerst präzisen Beschreibungen für Personen, Dinge und Handlungen.

Es ist die nahezu perfekte Anwendung der deutschen Sprache, die mich bei diesem Buch so gefesselt hat. Bei Polgar heißt etwa ein Bettler in den 20-er Jahren der Wirtschaftsdepression nicht einfach "Bettler" sondern "Fledermaus der Wirtschaftsnacht". Und ein ausgemergelter Leierkastenmann hat nicht etwa eine Drehorgel in einem erbärmlichen Zustand, nein, viel besser, sie ist "hervorgekratzt aus langjährigem Grabe und gezwungen, noch ein Restchen nachzuleben." Was für ein Bild, gemalt mit Sprache!

Zugegeben, solche wunderbaren Umschreibungen muss man mögen und ich mag sie ausgesprochen. Was sage ich, ich bewundere sie und blicke neidisch auf diese hohe Kunst. Warum ist mir nie jemals eingefallen, dass sich in einem misslungenen Musikstück "in greller Farblosigkeit unsaubere Terzen, in der Höhe erbärmlich forciert, über die Melismen durch Jaulen hinwegmogeln."? Einen solchen Satz auswendiggelernt und an gegebener Stelle beim Balzen vorgetragen, das beeindruckt, erspart, als "ermüdend durchsichtiges Beispiel der Verhaltenslehre" erkannt zu werden und taucht garantiert das Gesicht des Widersachers in "edelstes physiognomisches Moll".

Die Geschichten von Polgar sind voller Humor und Hintergründigkeit. Mit folgender sonntäglichen Beobachtung im Wien der 20-er Jahre etwa beschreibt er äußerst subtil den Zustand einer ganzen Gesellschaft nach dem ersten Weltkrieg: "Ein Major stochert leutselig mit seinem Spazierstock durch den Park. Er winkt den beiden Soldaten auf der Bank schon von weitem zu, sitzenzubleiben. Da sie miteinander nur ein Bein haben, machen sie von der Erlaubnis Gebrauch."

Alfred Polgar hat Erlebnissen eine Stimme gegeben: "Geschichten werden niemals richtig erlebt, nur manchmal, sehr selten, richtig erzählt." Und Polgar war ein großartiger Erzähler. Die Aufgabe des Erzählers, so hat er selbst einmal gesagt, sei, "die Phantasie hungrig zu machen und nicht, sie zu sättigen". Möge sein Geist Schnittlauch für die Suppe der Leser sein. In diesem Sinne: Polgar lesen! Keine Empfehlung, ein Befehl!