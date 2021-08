Wie lenkt man sich am besten ab von der schwierigen allgemeinen Weltlage da draußen? Man schaut Fußball oder liest einen völlig abgedrehten Roman. „Eine Spinnerei in Grün“ zum Beispiel. Kein Kinder oder Jugendbuch, obwohl der Protagonist Theo erst 10 Jahre alt ist.

„Ratsch“ macht es und da wo niemals ein Rollo am Fenster war, leuchtet plötzlich eines in grün. Es ist 23.02 Uhr und Theo ist zu Recht irritiert und ja, er hat auch ein bisschen Angst. Ab jetzt macht es jede Nacht um 23.02 Uhr „ratsch!“. Bald pirscht sich Theo ans Rollo und merkt, es versucht ihn in sich hineinzuziehen. Erst wehrt er sich, dann siegt die Neugier. Wer sind diese Männer mit den großen Ferngläsern, die ihn Nachts aus dem Rollo heraus beobachten? Und wer ist das kleine Mädchen, das mit einem Strick um den Hals auf einem Laufband um sein Leben rennt? Theo wird dieses Mädchen aus dem grünen Rollo retten. Und irgendwann verschwindet das grüne Rollo dann auch aus Theos Leben.

Dieses Leben ist für ihn selbst, so ohne Rollo, auch relativ normal, für uns Leser eher nicht, denn Theo, einst Astronaut, wird degradiert zum Nachtwächter auf einem Raumschiff. Das ist unterwegs in Richtung Mars. Und als Theo diese Sache mit dem grünen Rollo schon fast vergessen hat, ist es „ratsch“ zack, wieder da. Im Raumschiff.

Ein Spiel mit der Sprache und mit der Phantasie

Man kann sich jetzt entweder fragen, welche schlechten Drogen Heinrich Steinfest wohl nahm, als er dieses Buch geschrieben hat und den Roman kopfschüttelnd zur Seite legen. Man kann den Quatsch und die Phantastereien aber auch einfach genießen. Vor allem, weil er die Worte so schön zusammensetzt, dass es ein Vergnügen ist, die Sätze zu lesen, die daraus entstehen. Ein Spiel mit der Sprache und ein Spiel mit der Phantasie. Von meisterhaft belegten Broten, über einen schrumpfenden LKW-Fahrer bis hin zum Bürgerkrieg und vielen interessanten Fragen zu Moral und Liebe.

Denn ganz so vordergründig, wie ein bloßer Sichtschutz ist die Geschichte um das grüne Rollo nicht. Das grüne Rollo ist durchgeknallt, sprachlich toll und zurückversetzend in eine Zeit, in der man selbst noch mit imaginären Freunden spielte.

Wer sich den Zauber dieser Geschichte erhalten will, der sollte den Anhang allerdings lieber nicht lesen. Aber ehrlich, wer schafft das schon? Und dann, das sollte man wissen, wird die zauberhafte Geschichte auch ein bisschen traurig.