Erzählt wird die Geschichte von Arvin, der versucht, aus einem gottvergessenen Kaff in Ohio rauszukommen. Erzählt wird auch der amerikanische Albtraum, den die Menschen dort leben. Harter Stoff, aber großartige amerikanische Literatur.

Im Prolog dieses Buches steht folgender Satz: "1957 lebten etwa vierhundert Personen in Knockemstiff, und fast alle waren sie aufgrund irgendeines gottvergessenen Schicksalsschlags Blutsverwandte, ob nun aus Fleischeslust, Triebhaftigkeit oder simpler Unwissenheit." Schon an dieser Stelle ahnt man, dass "Das Handwerk des Teufels" kein Wohlfühlroman ist und man 304 harte Seiten vor sich hat, an deren Ende ich persönlich erstmal tief Luft holen musste. Und glauben Sie mir, was Literatur angeht, bin ich hartgesotten.

Erzählt wird die Geschichte von Arvin, der versucht irgendwie aus Knockemstiff, einem gottvergessenen Kaff in Ohio, einem gottvergessenen Bundesstaat in den USA, rauszukommen. Erzählt wird aber auch der amerikanische Albtraum, den die Menschen hier leben. 400 Einwohner und alle sind sie irgendwie krank oder kaputt oder wahnsinnig oder alles zusammen. Da gibt es zum Beispiel die Kellnerin Sandy, die nebenbei als Prostituierte arbeitet und immer mal wieder mit ihrem Freund durchs Land fährt, um Anhalter erst zu verführen, sie dann beim Sex zu fotografieren und sie dann schließlich umzubringen. Oder den pädophilen Wanderprediger Theodore, einen querschnittsgelähmten Säufer, dessen Freund Roy beim Predigen giftige Spinnen schluckt, um zu zeigen, dass einem nichts passieren kann, wenn man nur an Gott glaubt. Natürlich schlitzt auch Roy jemandem die Kehle auf. Gott spielt auch eine wichtige Rolle, denn die Menschen in Knockemstiff glauben an ihn und beten zu ihm, wenn auch manchmal auf abartige Art und Weise. Und er? Nun Gott schaut ihnen zu, wie sie ohne jede Hoffnung vor sich hin verfaulen und ihr Leben ohne jedes Leben leben. Wer jetzt immer noch sagt, ja dieses Buch interessiert mich, der lässt sich auf harten Stoff ein und auf großartige amerikanischer Literatur. Unbedingt lesen.