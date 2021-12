Begegnung mit dem pupertierendem Ich

Es gibt ja Menschen, die man nicht unbedingt gerne wiedertrifft. Sich selbst zum Beispiel, als Pubertierenden. Das wäre für die meisten von uns eine eher unangenehme Begegnung. Das ist auch bei Frannie McCabe nicht anders. Er war in seiner Jugend ein rumpöbelnder Riesenidiot, der mit allem und jedem Stress anfing. Heute ist er Polizeichef von Crane's View, dem Kaff, in dem er früher randaliert hat. Aber eins nach dem anderen:

Frannie sitzt in seinem Büro, als seine Kollegen ihm einen alterschwachen, dreieinhalbbeinigen, einäugigen Pitbull-Mischling vorbeibringen. Frannie hat Mitleid und kümmert sich um das Tier. Nicht lange. Der Hund, der ein bombastisches Halsband mit dem Namen "Old Vertue" trägt, stirbt, und Frannie beschließt, ihn an einem schönen Ort im Wald zu beerdigen - aber auch das nicht für lange.

Mysteriöse Vorfälle

Kurze Zeit später liegt der Hund aus unerklärlichen Gründen wieder tot in Frannies Kofferraum. Daraufhin geht er zu seinem besten Freund George, um Old Vertue im Garten für immer zu beerdigen. Frannie denkt, dass ihm da jemand einen ganz schlechten Scherz gespielt hat. Aber dann ist da noch diese wunderschöne bunte Feder, die er auf dem Boden findet, die ganz wundervoll riecht, die er Old Vertue ins Grab gelegt hat und die sich seine Stieftochter, ohne sie jemals vorher gesehen zu haben, auf den Steiß tätowieren lässt.

Aber spätestens in dem Moment, als er nachts ins Wohnzimmer geht, weil er nicht schlafen kann und da einen rauchenden, klugscheißenden Idioten trifft, sich selbst - allerdings 30 Jahre jünger - wird ihm klar, das hier etwas sehr Ungutes am laufen ist.

Mir wurde das auch klar, und deshalb musste ich dieses Buch auch in einer Nacht fertig lesen.