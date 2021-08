Das Buch für Finnland Fans und die, die es noch werden wollen!

Es ist Mittsommer in Finnland, der Himmel wird in einen romantischen Sonnenuntergang getaucht und mitten in der Schönheit dieses Moments sind zwei Männer mit dem Auto unterwegs: keineswegs in der Laune, wie es sich für solch einen Moment gehören würde, sondern unglückliche, enttäuschte Ehemänner, die keine Lust mehr haben auf den finnischen Alltag. Und einer der beiden schafft es, aus diesem frustrierten Leben zu fliehen: Kaarlo Vatanen, 40 Jahre alt, Beruf: Zeitungsjournalist.

Und wer befreit ihn aus seiner frustrierten Lage? Ein Hase! Das Tier landet schwer verletzt vor Vatanes Motorhaube, und ist schließlich Auslöser für den Beginn einer unglaubliche Reise quer durch Finnland: Vatanen nutzt die Stunde des Unfalls und läuft weg - von seinem Kollegen, seiner Frau und seinem Leben als Zeitungsredakteur - und das Abenteuer beginnt, gemeinsam mit einem verletzten Hasen.

Arto Paasilinna ist der Autor dieser skurrilen Geschichte und auch in diesem Roman glänzt er wieder einmal mit bestem finnischem Humor: "Das Jahr des Hasen" ist schräg, unterhaltsam, ernst und urkomisch zugleich. Auf seiner Reise rettet Hauptfigur Vatanen müde Kühe aus dem Moor, betrunkene Waldarbeiter vor dem Alkoholtod, baut Skihütten auf, reißt Wälder ab, wird Teil eines Manövers der finnischen Armee, und das alles stets mit dem Hasen unter dem Arm.

Paasilinna beschreibt diese Reise so anschaulich, dass mir kalt wurde, als die Hauptfigur im Schnee stecken blieb und ich das Holz knistern hörte, als Vatanen den Kamin anzündete. Ich wurde zum Reisebegleiter und wirklich: als der Hase krank und kurzzeitig entführt wurde, begann ich, schneller zu lesen - aus lauter Angst um das Tier und in Mitgefühl mit Vatanen und ich war mindestens genauso erzweifelt wie er.

"Das Jahr des Hasen" ist in vielen kleinen Kapiteln geschrieben, man könnte dieses Buch also eigentlich ohne Probleme auch mal nur kurz in die Hand nehmen - wenn es denn nicht so lustig und spannend geschrieben wäre. Das Abenteuer des Kaarlo Vatanen endet endet schließlich im Eis des Weißen Meeres in Russland - vor Soldaten der Roten Armee, die Vatanen verhaften. Vatanen war auf seiner Reise nämlich nicht immer nur lustig, sondern hat sich auch zahlreicher Verbrechen schuldig gemacht - und am Ende soll nicht der Hase sondern ein Bär das Schicksal des Kaarlo Vatanen bestimmen.

Wenn ihr diesen Roman gelesen habt, werdet ihr sofort nach dem nächsten Buch von Arto Paasilinna suchen - und ich kann euch beruhigen: von diesem finnischen Autoren gibt es noch jede Menge Bücher!