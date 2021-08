Über den Umgang mit Schmerz

"Das Leben ändert sich schnell. Das Leben ändert sich in einem Augenblick. Man setzt sich zum Abendessen, und das Leben, das man kennt, hört auf." So beginnt das Buch "Das Jahr magischen Denkens" von Joan Didion. Gerade ist ihr Mann an einem Herzinfarkt gestorben - der Schriftsteller John Gregory Dunne. Joan Didion war vierzig Jahre lang mit ihm verheiratet. Didion beschreibt, wie für sie ein Jahr magischen Denkens anbricht, wie sie sich immer wieder in eine Phantasiewelt flüchtet, um den Schmerz ertragen zu können. Wie sie versucht, den Tod mit Gedankenkraft ungeschehen zu machen. Und später, was sie alles tut, um doch mit ihm umzugehen: sie liest Bücher über die Trauer, sie lässt eine Autopsie durchführen, sie studiert Krankenblätter. Es hilft alles nichts. Und es kommt ein weiterer Schicksalsschlag dazu: ihre einzige Tochter Quintana ist todkrank und liegt auf der Intensivstation in einem Krankenhaus, sie stirbt, nachdem das Buch erschienen ist.

Joan Didion ist eine der ganz großen amerikanischen Schriftstellerinnen, sie hat Romane und Sachbücher veröffentlicht, früher hat sie auch für die Zeitschrift "Vogue" gearbeitet. Hier erzählt sie ihre eigene Geschichte. Dabei ist dieses Buch kein Ratgeber, wie man richtig trauert, es ist eine brillante Betrachtung, was eigentlich mit uns passiert, wenn wir versuchen, den Verlust eines geliebten Menschen zu verarbeiten. Manche Bücher tun unglaublich weh, wenn man sie liest - Das Jahr magischen Denkens gehört dazu. Und trotzdem geht es einem auf eigenartige Weise gut, wenn man es durchhat - weil die klaren, nüchternen Gedanken von Didion trösten.