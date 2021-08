Nicht zu reißerisch!

"Machs bloß nicht zu reißerisch!" - Das war die Bedingung für diese Buchvorstellung. Keine Sorge, darum geht’s gar nicht. "Das Lächeln des Tigers" ist kein schlimmer Roman mit nervenzerfetzenden Raubtierüberfällen, sondern ein Sachbuch.

Aber eines mit ziemlich schlimmen Aussichten, was die letzten großen Raubtiere der Welt betrifft: In spätestens 150 Jahren wird‘s nämlich wohl keine dieser Alpharäuber oder eben auch Menschenfresser mehr geben. In Zoos vielleicht, aber nicht mehr in freier Natur.

Viele denken jetzt bestimmt: Ja und? Ist doch nicht so schlimm! Ist es aber sehr wohl und der Autor David Quammen sagt uns, warum. Er hat sich aufgemacht zu den letzten Tieren, die für den Menschen gefährlich werden können: Zu Löwen in Indien, Bären in Rumänien, zum australischen Salzwasser-Krokodil und dem sibirischen Tiger. Diese vier haben eins gemeinsam: Sie verspeisen gelegentlich unseresgleichen. Meistens versehentlich. Als letzten Ausweg. Wir schmecken nicht so toll und gehören im Grunde gar nicht ins Beuteschema. Viele Einheimische verehren diese Raubtiere sogar. So erzählen also Bauern in Rumänien, Tigerjäger in Russland, Biologen vor Ort und viele mehr von ihren Erfahrungen. Woher kommt die Angst vor diesen Tieren? Warum sind diese Ängste wichtig für uns? Was können wir überhaupt für große Raubtiere und ihren Lebensraum tun, wo unsere Zahl doch jedes Jahr um 80 Millionen Menschen steigt!? Hochspannend, kurzweilig und überhaupt nicht reißerisch.