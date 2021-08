Kein klassisches Wetterbuch

Es gibt ja bei uns in Deutschland viel Halbwissen und Aberglauben, was das Wetter angeht. Sei es, dass der Vollmond angeblich das Wetter beeinflusst, dass Buchen bei Gewitter besseren Schutz bieten als Eichen oder dass die Schwalben tatsächlich wissen, wie das Wetter wird. Diesen und noch viel mehr Gerüchten gehen Jörg Kachelmann und Christoph Drösser auf den Grund.

Manchmal kann man zwischen den Zeilen ein Augenzwinkern lesen, und man lernt ganz nebenbei auch noch ein bisschen was übers Wetter und wie manche Vorgänge in der Atmosphäre funktionieren. Trotzdem ist es kein klassisches Wetterbuch, es gibt auch keine Formeln, sondern es ist alles so geschrieben, dass es jeder verstehen kann. Jeder Behauptung oder These zum Thema Wetter wird ein kleines Kapitel gewidmet, das ist maximal eineinhalb Seiten lang - also durchaus geeignet, um morgens im Bus, im Zug oder in der S-Bahn drin zu schmökern, dann geht die Zeit bis zum Büro viel schneller rum.

Es liest sich gut, und hinterher wird man sicherlich öfter mal sagen: "Ach, interessant, diesen Zusammenhang wusste ich noch gar nicht." Manchmal kommt man auch zu dem Schluss: mit ein bisschen Nachdenken hätte ich fast selbst drauf kommen können. Insofern sehr empfehlenswert, und hinterher wisst ihr dann, was es mit dem Siebenschläfer auf sich hat oder ob es im Auge eines Hurrikans wirklich windstill ist.