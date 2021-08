Eine wunderschöne Liebesgeschichte

"Das Orangenmädchen" von Jostein Gaarder ist irgendwie locker-leicht. In der Taschenbuchausgabe hat das Buch etwas mehr als 290 Seiten und eine Schriftgröße von 14. Für alle, die damit wenig anfangen können: die Buchstaben sind für etwas ältere Herrschaften ohne Brille sehr gut zu lesen.

Locker-leicht trifft aber nicht unbedingt auf die Geschichte zu. Denn das Buch nimmt einen auch ein bisschen mit. Vielleicht liegt es daran, dass Jostein Gaarder aus Norwegen ist, die Winter sind dort sehr lang und die Menschen deshalb auch mal tiefgründiger.

Tiefgründig und vor allem philosophisch ist auch die Geschichte. In dem Roman geht’s um den 15-jährigen Georg. Georg wohnt mit seiner Mutter, dem Stiefvater, seiner Halbschwester und den Großeltern in Oslo. Zu dem Haus, in dem sie wohnen, gehört auch ein alter Schuppen und in dem entdeckt die Oma eines Tages einen Brief. Den hat Georgs Vater vor 11 Jahren geschrieben - kurz bevor er wegen einer schweren Krankheit gestorben ist. Auf diesem Brief steht groß und fett "Für Georg". Der verzieht sich mit dem Brief in sein Zimmer und beginnt zu lesen, während seine Mutter und die Großeltern im Wohnzimmer sitzen und vor Neugierde fast platzten.

Georgs Vater erzählt in dem Brief an seinen Sohn von dem geheimnisvollen Orangenmädchen. Das Mädchen hat er als junger Mann in einer Straßenbahn getroffen, als sie jede Menge Orangen in einer Tüte bei sich hatte. Er verliebt sich in sie und sucht in der ganzen Stadt nach ihr, bis er sie wiedersieht. Und von dieser großen Liebe erzählt er seinem Sohn, er stellt ihm immer wieder Fragen: über die Liebe, über das Leben. Georg legt dann den Brief zur Seite und versucht darüber nachzudenken, weil er seinem Vater auch gerne antworten möchte. Es ist fast eine Art Gespräch, das die beiden führen, obwohl Georgs Vater schon so lange tot ist. Das alles ist so schön und einfühlsam geschrieben, dass einem schon mal die Tränen in die Augen steigen. Das Buch ist ein große, aber trotzdem leichte Liebeserklärung und am Ende erfährt Georg auch, wer das Orangenmädchen ist.