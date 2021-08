Absolut packend und leidenschaftlich erzählt

Es gibt zwei Möglichkeiten: Ihr habt "Das Parfüm" noch nicht gelesen? Dann solltet ihr es tun. Oder ihr habt es schon gelesen? Dann lest es nochmal. So habe ich es jetzt gemacht, und ich kann sagen: Zwanzig Jahre nach seinem Erscheinen hat dieses Buch nichts von seiner Faszination verloren.

Und darum geht’s: Der Roman erzählt die Geschichte des Massenmörders Jean Baptiste Grenouille - von seiner eher ekelerregenden Geburt auf einem Pariser Fischmarkt des 18. Jahrhunderts bis zu seinem konsequenten Ende knapp drei Jahrzehnte später. Grenouille selbst duftet nicht, er riecht nach nichts, aber er selbst kann alles riechen, jeden kleinsten und sei es noch so weit entfernten Duft. Er erschließt die Welt der Gerüche, der Düfte und des Gestanks. Das reicht ihm irgendwann nicht mehr. Er will Macht haben über den Geruch. Dazu beschließt er, der größte Parfümeur aller Zeiten zu werden. Er geht in die Lehre und wird schnell besser als jeder andere, lernt immer mehr, Düfte zu gestalten und sie zu konservieren. Die Stationen seines Lebens sind faszinierende Abschnitte auf dem Weg zum totalen Triumph, am Ende herrscht Grenouille über die Menschen. Das schafft der ultimative Duft, hergestellt aus jungen ermordeten Mädchen. Jean Paptiste Grenouille spielt mit allem, mit den Düften, mit den Menschen, mit seinem Leben.

Autor Patrick Süskind erzählt diese Story dermaßen packend und leidenschaftlich, dass ich immer wieder Pausen einlegen wollte, um Sätze mehrfach zu lesen.

Mein Vorschlag: Geht in in eine Buchhandlung, nehmt "Das Parfüm" in die Hand und lest einfach nur den ersten Abschnitt. Wenn ihr danach nicht wisst, was ich meine, vergesst alles, was ihr bisher gehört habt. Wenn ihr aber gefangen seid, werdet ihr es auch die nächsten 318 Seiten sein - ich versprech’s.