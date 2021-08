„Alle andern Bücher können warten“, sagt Michael Wirbitzky aus der SWR3-Morningshow über Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Die Geschichte der krebskranken 16-jährigen Hazel ist keine Sekunde kitschig oder pathetisch.

Ich hab nicht viel Zeit, ich mach's kurz. Das Schicksal ist ein mieser Verräter ist das lustigste, traurigste, bewegendste, mutigste und anrührendste Buch, das ich seit langem gelesen habe.

Wir lernen Hazel kennen, die ist 16 und hat auch nicht viel Zeit. Das liegt an ihrem Schilddrüsenkrebs und den Metastasen in ihrer Lunge. Und sie kann noch Witze drüber machen. Tumor ist, wenn man trotzdem lacht. Haha! Hazel hat zwei kleine Schläuche in der Nase und muss den ganzen Tag eine Sauerstoffflasche hinter sich herschleppen, weil sie sonst überhaupt keine Luft mehr kriegt. Krebsbücher findet Hazel doof, Americas next Top Model findet sie toll und noch viel toller findet sie Augustus. Der ist neu in ihrer Krebs-Selbsthilfegruppe und er ist der Einbeinige neben dem Blinden. Augustus ist 17 und scheint mehr Zeit zu haben. Nach einer Beinamputation geht es ihm besser und er begleitet seinen bald völlig erblindeten Freund Isaac in die Gesprächsgruppe.

So, spätestens jetzt sind sie soweit: „Warum um Himmels willen soll ich sowas Düsteres lesen?“ denken Sie. Na weil die Teenagerliebe, die sich da zwischen Hazel und Augustus entwickelt, einfach eine Sensation ist: geistreich, turbulent, witzig, warmherzig und - ja - auch todtraurig. Autor John Green schafft das Unmögliche: Die Geschichte hält in jeder Sekunde die Balance zwischen Lachen und Weinen und wird dabei nicht eine Sekunde kitschig oder pathetisch. Ein Freund hat mir gestern gesagt: Ich kann sowas nur ab, wenn's hinten ein Happy End gibt. Gibt's ein Happy End? Also ehrlich gesagt... Nein... Nein... Einfach nein. Trotzdem lesen. Es ist eine Hymne auf das Leben. Alle anderen Bücher können warten.