Jugendbuch: "Das Schwert in der Stille" von Lian Hearn

Spätestens seit dem Film "Der letzte Samurai" haben wir alle einen leichten Japan-Hau weg. Und deshalb: Mehr davon. "Das Schwert in der Stille" spielt in Japan - in einer Welt, die von rivalisierenden Clans beherrscht wird. Mitten rein in den Streit gerät Takeo - ein armer Bauernjunge, wie er bis dahin geglaubt hat. Seine ganzes Dorf wird niedergebrannt, seine Familie getötet, und bevor man ihn auch noch einen Kopf kürzer macht, wird er von einem Kriegsherren gerettet. Der nimmt Takeo in seinen Clan auf und lässt ihn unterrichten.