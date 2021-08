Spannend bis zu letzten Seite

"Das Spiel des Engels" ist der zweiter Roman von Zafon, der erste heißt "Schatten des Windes" und der war schon ziemlich großartig, wird aber fast noch getoppt durch den Neuen.

Spielt wie der erste Roman in Barcelona, die berühmte Gaudi-Kathedrale wird gerade gebaut und der kleine David wächst im Schatten der Baustelle mit seinem Vater auf. Papa ist ein Kriegsveteran der kaum lesen kann und mit seinem kränklichen, zarten Sohn nicht viel am Hut hat, außer ihm das Lesen von Büchern zu verbieten, wenn's sein muss mit Gewalt. Trotzdem schafft es David später mit dem schreiben sein Leben zu finanzieren. Erst bei einer Tageszeitung mit den Kleinanzeigen, dann kommt seine erste Geschichte raus und später ein Roman. Gut geht es ihm allerdings nicht, er ist unglücklich verliebt und leider auch todkrank.

Irgendwann taucht ein mysteriöser Französischer Verleger auf, der David viel Geld für einen Roman bietet für den er aber das Thema vorgibt. David lehnt ab. Dieser vermeintliche Verleger trägt eine Engelsbrosche und verspricht David schließlich das was der sich am meisten wünscht, nämlich Gesundheit. Jetzt willigt David ein, und sein Gehirntumor verschwindet über Nacht. Außerdem erhält er ein kleines Vermögen als Vorschuss. Zunächst läuft auch alles glatt - aber dann gerät sein Leben aus den Fugen und am Ende wird er als mehrfacher Mörder gesucht.