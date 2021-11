Abgedrehte Geschichte

Es gibt Bücher, die klappt man am Ende zu, stellt sie ins Regal und das war's! Und dann gibt es die Bücher, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen - über die man erst einmal nachdenken muss und sich fragt: "Wie ist der Autor bloß auf so eine Idee für so eine Geschichte gekommen?" Genau so ist es mir gegangen, nachdem ich "Das war ich nicht" von Kristof Magnusson gelesen habe.

Das liegt vor allem daran, wie die Geschichte erzählt wird. Das Ganze wird aus drei verschiedenen Blickwinkeln erzählt, nämlich aus den Perspektiven der Hauptfiguren Jasper, Meike und Henry. Das heißt, als Leser springt man jeweils von Figur zu Figur und erlebt dann zum Beispiel ein Treffen in einem Park erst aus dem Blickwinkel von Henry und dann aus dem von Jasper. Aus diesen kleinen Episoden setzte sich diese abgefahrene Geschichte dann zusammen. Das ist am Anfang ein bisschen verwirrend, weil die jeweiligen Abschnitte immer in der Ich-Form geschrieben sind und man manchmal nicht genau weiß, in welcher Figur man jetzt eigentlich steckt. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und das Ganze macht das Buch eben so interessant.

Die drei Figuren sind völlig unterschiedlich und kennen sich am Anfang überhaupt nicht: Da ist Jasper Lüdeman - ein karrieregeiler Investmentbanker aus Bochum, der in Chicago mit Aktien zockt. Meike Urbanski ist eine frustrierte Übersetzerin aus Hamburg, die gerade ihren Freund verlassen. Und dann ist da noch Henry LaMarck - ein ausgebrannter Star-Autor, der überhaupt keine Lust mehr hat Bestseller-Romane zu schreiben.

Durch lauter teilweise irrwitzige Zufälle laufen sich die drei dann irgendwann nach und nach über den Weg. Jasper trifft Meike in einem Coffee-Shop, Meike sucht aber eigentlich Henry und am Ende sitzen alle drei zusammen in einem Hamburger Cafe. Nebenbei verzockt Jasper Millionen Dollar bei riskanten Aktiengeschäften und Henry bekommt eben mal so seinen zweiten Pulitzer-Preis.