Von der Feincordhose zu Dittsches Bademantel: Olli Dittrich über sein Leben

Wir alle kennen und die meisten lieben ihn: Spaßmacher Olli Dittrich. Er macht Musik, er tritt als Komiker auf, gerade war er zusammen mit Katja Riemann in fünf verschiedenen Rollen im Kinofilm "Die Relativitätstheorie der Liebe" zu sehen. Olli Dittrich ist ein Multitalent. Und gleichzeitig schafft er es, sein Privatleben rauszuhalten. Jetzt hat er seine Biografie geschrieben, zusammen mit einer Autorin.

Olli Dittrich verrät darin viel über sein Leben - wie seine erste modische Hose aussah, dass er früher Lieder auf dem Waschbrett nachspielte und zwar mit Handschuhen, dass seine erste große Liebe Britta hieß und dass er einige Jahre an Angstzuständen litt und fast in der Psychiatrie gelandet wäre. Es sind große und kleine Geschichten, die Olli Dittrich abwechselnd selbst schildert und dann seitenweise Fragen seiner Co-Autorin im Interviewstil beantwortet, immer an wichtigen Orten seines Lebens. Olli Dittrich besuchte für sein Buch noch einmal seine alte Schule, auf dem Münchner Olympiaturm erzählt er von seiner Band Die Doofen und wie es ist, wenn weibliche Fans plötzlich vor der eigenen Haustür sitzen und wenn Bon Jovi beim Auftritt zuguckt. Und im Wirtshaus plaudert Olli über seine Beckenbauer-Parodie und wie er Loriot kennenlernte. Der hat im Vorwort zu Olli Dittrichs Biografie geschrieben: "Niemand sonst gelingt es, an der Theke einer Eppendorfer Imbissstube im weißblaugrauen Bademantel den Wahnsinn bürgerlicher Monologe in pure Wonne einzutauschen". Niemand könnte schöner Ollis Rolle als Dittsche beschreiben. Von ihm sind die schönsten Zitate im Buch drin.