Eigentlich wollte der Unterhaltungs-Literat Tony Parsons nie einen Krimi schreiben — gut, dass er’s gemacht hat. Denn „Dein finsteres Herz“ lässt sich hervorragend im Liegestuhl in einem Rutsch durchlesen.

Eins haben ja alle erfolgreichen Ermittler gemeinsam: sie haben irgendeine Macke. Bei den skandinavischen Krimis gerne ne düstere: Mankels Wallander: depressiv. Jo Nesbos Harry Hole: Ex-Alkoholiker, Adler-Olsens Morck: verschrobener Grummelkopp – um nur ein paar zu nennen.

Alleinerziehender Mordermittler

Tony Parsons Tom Wolf ist: alleinerziehend. Er ist der Bezugspunkt seiner 5-jährigen Tochter, nachdem ihn seine Frau für ein neues Leben, mit neuem Mann und neuem Kind verlassen hat – Klischee gegengebürstet. In seiner Freizeit boxt Tom Wolfe, im Job pfeift er gerne mal auf Vorschriften. Ne Ermittler-Type hat Parsons auf jeden Fall schon mal geschaffen. Dazu gibt’s zwischendrin immer mal wieder bitterbösen Witz – zum Beispiel heißt es über Wolfs Vorgesetzte: „Sie war eine Frau von fünfzig, mit einer grimmig blonden Frisur, die ihr Friseur so lange eingesprayt hatte, bis sie zu einem Spartanerhelm erstarrt war. Swire sah aus wie Mrs. Thatchers frisch exhumierter Leichnam, nur strahlte sie nicht ganz so viel menschliche Wärme aus.“