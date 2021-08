Walker schreibt eben keinen knallharten Thriller, es geht nicht nur um Verbrechen und Aufklärung, es geht auch um das Leben auf dem Land, um die Gemeinschaft eines französischen Dorfes und es geht um so schöne, gute, alte Rituale wie das gemeinsame Kochen, das gemeinsame Essen und Trinken und um ein paar Rezepte dafür. Das ist dann so ein bisschen ein kulinarischer Spaziergang durch das Périgord, bei dem eben auch ein paar Verbrechen aufgeklärt und andere verhindert werden. Aber was mit Gänseleber, Schnepfen oder Trüffeln in der Küche passiert, ist genauso spannend. Deshalb: schöne leichte Urlaubslektüre, Reisetipps und Küchentricks inklusive.